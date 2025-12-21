Duyurulan bir diğer önemli karar ise şampiyon takımın para ödülüyle ilgili oldu. CAF Başkanı Motsepe, turnuvayı kazanan ekibin ödülünün 7 milyon dolardan 10 milyon dolara yükseltildiğini belirtti. Bu artışın, kupaya olan rekabeti ve prestiji daha da güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

CAF Başkanı, geleceğe yönelik bir diğer önemli projeyi de açıkladı. Motsepe, 2029’dan itibaren “Afrika Milletler Ligi” adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın başlatılacağını bildirdi:

"Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz"