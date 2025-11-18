Son Mühür - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) 3 Kasım 2025 tarihli verileri, Türkiye’de cezaevlerindeki yoğunluğun kritik boyuta ulaştığını gösteriyor. Derneğe göre hapishanelerin doluluk oranı yüzde 140,5’e çıkarken, bu durum toplam kapasitenin yüzde 40,5 üzerinde mahpus bulunduğunu ortaya koyuyor.
Sayılar rekor seviyede
Verilere göre, Türkiye genelinde 121 bin 176 kişi açık cezaevlerinde, 307 bin 91 kişi ise kapalı cezaevlerinde bulunuyor. Toplam mahpusların 363 bin 159’u hükümlü, 65 bin 108’i tutuklu ve 14 bin 276’sı yabancı uyruklu. CİSST’in raporu, cezaevlerinin fiziksel kapasitesinin çok üzerinde dolulukla çalıştığını ortaya koyarken, bunun özellikle barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlara erişim alanında ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.
Engelli, yaşlı ve çalışanların son durumu
Derneğin açıkladığı bilgilere göre, cezaevlerinde toplam 269 engelli mahpus bulunuyor. Bunların 19’u dil ve konuşma engelli, 42’si görme engelli, 28’i işitme engelli, 18’i hem işitme hem konuşma engelli ve 162’si ortopedik engelli mahpuslardan oluşuyor. Hapishanelerde 6 bin 625 mahpus 65 yaşın üzerinde bulunuyor. Ayrıca, 2025 itibarıyla eğitimine devam eden mahpus sayısı 77 bin 14’e ulaşırken, sigortalı mesleki faaliyetlerde çalışan mahpus sayısı 58 bin 500 olarak kaydedildi.
12-18 yaş arası 4 bin 682 çocuk bulunuyor
Raporda, cezaevlerinde 12-18 yaş aralığında 4 bin 682 çocuğun bulunduğu ve bunların 194’ünün kız olduğu bildirildi. Kadın mahpus sayısının 19 bin 775 olduğu hapishanelerde, anneleriyle birlikte kalan çocukların sayısı da dikkat çekiyor. Buna göre 0-3 yaş grubunda 434 çocuk, 4-6 yaş grubunda ise 388 çocuk anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşıyor.
Hayatını kaybedenlerin sayısı
CİSST’in verilerine göre, hapishanelerde sağlık sorunu bulunmayan tutuklu ve hükümlüler için günlük iaşe bedeli 83 TL olarak uygulanıyor; anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubundaki çocuklar için ise bu tutar 150 TL. Dernek ayrıca, son yıllarda cezaevlerinde hayatını kaybeden mahpus sayılarını da açıkladı. Buna göre 2018’de 107, 2019’da 95, 2020’de 128, 2021’de 101 ve 2022’de 108 mahpus cezaevlerinde yaşamını yitirdi.