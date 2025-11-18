Son Mühür - Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği’nin (CİSST) 3 Kasım 2025 tarihli verileri, Türkiye’de cezaevlerindeki yoğunluğun kritik boyuta ulaştığını gösteriyor. Derneğe göre hapishanelerin doluluk oranı yüzde 140,5’e çıkarken, bu durum toplam kapasitenin yüzde 40,5 üzerinde mahpus bulunduğunu ortaya koyuyor.

Verilere göre, Türkiye genelinde 121 bin 176 kişi açık cezaevlerinde, 307 bin 91 kişi ise kapalı cezaevlerinde bulunuyor. Toplam mahpusların 363 bin 159’u hükümlü, 65 bin 108’i tutuklu ve 14 bin 276’sı yabancı uyruklu. CİSST’in raporu, cezaevlerinin fiziksel kapasitesinin çok üzerinde dolulukla çalıştığını ortaya koyarken, bunun özellikle barınma, sağlık ve temel ihtiyaçlara erişim alanında ciddi sorunlara yol açtığını vurguluyor.

Engelli, yaşlı ve çalışanların son durumu