Son Mühür- Geçtiğimiz Ekim ayında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin Washington ziyareti sırasında Trump'un "Seni sevmiyorum ve muhtemelen hiç sevmeyeceğim" sözlerine hedef olan Büyükelçi Kevin Rudd görevinden istifa etmişti.

Avustralya Başbakanı Albanese, şu anda Savunma Bakanlığı görevini yürüten kıdemli devlet memuru Greg Moriarty'nin Rudd'un yerine Washington Büyükelçisi olarak atanacağını söyledi.

Albanese, Avustralya Yayın Kurumu televizyonunda yaptığı açıklamada, "Bay Moriarty'nin olağanüstü bir Avustralyalı kamu görevlisi olduğunu düşünüyorum" dedi.



Trump çok memnunmuş...



Eski başbakan ve büyükelçi olmadan önce Trump hakkında eleştirel yorumlar yapan Rudd, bu ayın başlarında görevinden beklenenden bir yıl önce ayrılacağını ve görev süresinin Mart ayında sona ereceğini söylemişti.

Albanese, Trump yönetiminin Moriarty'nin seçilmesinden haberdar olduğunu ve bu durumdan memnun olduğunu söyledi.