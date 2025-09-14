Son Mühür/ Begüm Mol- Son dönemin popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, spor salonundan paylaştığı video ile sosyal medyada gündeme oturdu. 34 yaşındaki sanatçı, yoğun antrenman temposuyla dikkat çekerken fit görünümü takipçilerinden beğeni topladı.

Demet Akalın’dan esprili yorum

Yaz aylarına Sefo ile seslendirdiği “Yerinde Dur” şarkısıyla damga vuran Demet Akalın, meslektaşının paylaşımını pas geçmedi. Edis’in spor görüntülerine esprili bir yorum bırakan Akalın, “Aşkım çoluk çocuğa karış Edis’im. Ne yapacaksın sporla bozdun kafayı” ifadelerini kullandı.

“Önce ben bir büyüyeyim”

Demet Akalın’ın sözlerine kayıtsız kalmayan Edis ise “Önce ben bir büyüyeyim de” diyerek güldürdü. Samimi yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Anne Görgülü’den yanıt

Sohbete dahil olan Edis’in annesi de Akalın’a destek çıkarak, “Öyle ya da böyle alacağız o torunu Can Demetim. Ağzına sağlık” yorumunu yaptı.