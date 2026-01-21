Ömer Dormen paylaşımında, babasını ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içinde olduğunu belirterek tüm sevenlerine başsağlığı diledi. Kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle 5 Ocak'ta hastaneye kaldırılan ve ardından yoğun bakıma alınan Dormen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Haldun Dormen kimdir?

Ahmet Haldun Dormen, 5 Nisan 1928 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı aydın bir işadamı olan Sait Ömer Bey, annesi ise İstanbullu bir paşa kızı olan Hatice Nimet Rüştü Hanım'dır. Ailenin soyadı başlangıçta Önder iken, babası iddialı bulduğu bu soyisim yerine anlamı olmayan Dormen soyadını tercih etti.

Henüz bir yaşına basmadan ailesiyle birlikte İstanbul Şişli'ye yerleşen Dormen, 20 yaşına kadar Atatürk Evi'nin karşısındaki Ömer Bey Apartmanı'nda yaşadı. Sekiz yaşında geçirdiği bir kaza sonucu sol ayağında kalıcı bir sakatlık oluştu.

Haldun Dormen aslen nereli?

Dormen'in aile kökenleri oldukça zengin bir coğrafyaya yayılıyor. Dedesi Ömer Efendi aslen Manavgatlı olup daha sonra Kıbrıs'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak Kıbrıs'ta doğdu. Babaannesi ise Lübnanlı kökenlidir. Babası Sait Ömer Bey, Kıbrıs'ta doğup büyümüş, eğitimini İngiltere'de tamamladıktan sonra Mersin'e yerleşmiştir.

Bu nedenle Haldun Dormen, Kıbrıs Türkü kökenli bir aileden gelmektedir. Ancak kendisi Mersin'de doğmuş ve çocukluğundan itibaren İstanbul'da yaşamıştır.

Eğitim hayatı ve Amerika yılları

Sahneye ilk defa Galatasaray Lisesi'nde ortaokul öğrencisiyken "Demirbank" adlı oyunda "yirmibeş kuruş" rolüyle adım atan Dormen, lise eğitimini Robert Kolej'de tamamladı.

Tiyatro eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saygın Yale Üniversitesi'nde yüksek lisans derecesiyle alan Dormen, iki yıl boyunca ABD'de çeşitli tiyatrolarda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Hollywood'daki Pasadena Playhouse'da dört oyunda sahne aldı.

Türk tiyatrosuna damga vuran kariyeri

Türkiye'ye 1954'te dönen Dormen, Muhsin Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de "Cinayet Var" adlı oyundaki dedektif rolüyle ilk kez Türk seyircisiyle buluştu. 1955 yılında kendi adını taşıyan Dormen Tiyatrosu'nu kurarak Türk tiyatrosuna önemli bir katkı sağladı.

Dormen Tiyatrosu, 1957-1972 yılları arasında en parlak dönemini yaşadı. 1961 yılında Türkiye'de sahnelenen ilk batılı müzikal olan "Sokak Kızı İrma"yı yöneten Dormen, bu eserle büyük beğeni topladı. Gülriz Sururi de bu müzikaldeki performansıyla adını duyurdu.

1985 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" müzikali, 30 yıl boyunca aralıksız ve genellikle kapalı gişe olarak sahnelenerek Türk tiyatro tarihine geçti.

Haldun Dormen'in çocukları kim?

Haldun Dormen, 1959 yılında halkla ilişkiler alanında dünyaca tanınan isim Betül Mardin ile evlendi. Sekiz yıl süren bu evliliğinden Ömer adında bir oğlu dünyaya geldi. Evlilik 1967 yılında sona erdi ancak Dormen, ayrılık sonrasında da Betül Mardin ile dostluğunu sürdürdü.

Usta sanatçının tek çocuğu olan Ömer Dormen, gazeteci ve yazar kimliğiyle tanınan Ayşe Arman ile evlidir. Böylece Ayşe Arman, Haldun Dormen'in gelini olmuştur. Dormen'in bilinen başka bir evliliği veya çocuğu bulunmamaktadır.

Sinema ve televizyon kariyeri

Dormen, tiyatro alanındaki başarılarının yanı sıra sinema ve televizyon dünyasında da önemli işlere imza attı. "Bozuk Düzen" ve "Güzel Bir Gün İçin" adlı iki sinema filmini yönetti. Bu filmler 1966 ve 1967 yıllarında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplam yedi ödül kazandı.

Televizyon kariyerinde ise 2001-2002 yılları arasında yayımlanan "Dadı" dizisindeki "Uşak Pertev" rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

Ödülleri ve mirası

Yaşamı boyunca iki yüz ellinin üstünde ödül kazanan Dormen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda dersler verdi. Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

Erol Günaydın, Altan Erbulak, Metin Serezli, Nisa Serezli, Erol Keskin, İzzet Günay, Yılmaz Köksal ve Ayfer Feray gibi onlarca sanatçıyı yetiştiren Dormen, Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü bir rol üstlendi.

Dördü otobiyografik olmak üzere beş kitap ve on iki oyun kaleme alan Dormen, son olarak 2025 yılında "Ben Buyum İşte!" adlı kitabını yayımlamıştı.