Türkiye, tiyatro sahnesinin en büyük efsanelerinden birini kaybetti. Yönetmen, yazar, eğitmen ve oyuncu Haldun Dormen, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastane odasında yaşam mücadelesi veren usta isimden gelen kara haber, sanat camiasında şok etkisi yarattı. Sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu taştı.

HALDUN DORMEN NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Usta sanatçı Haldun Dormen, Ocak ayının başından bu yana tedavi altındaydı. Hastaneye yatış gerekçesi enfeksiyondu. İlerleyen yaşına bağlı olarak vücut direnci düştü. Doktorların tüm çabasına rağmen tedavi süreci istenen yönde ilerlemedi. Durumu son 48 saat içinde ciddileşti.

HALDUN DORMEN'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Sağlık durumu son günlerde kritik bir viraja girmişti. Halsizlik şikayetiyle başlayan süreç, genel enfeksiyon tablosuna dönüştü. Hastaneden sızan bilgilere göre; sanatçının bünyesi enfeksiyona yenik düştü. Böbrek, kalp ve akciğer gibi hayati organların fonksiyonları zayıfladı. Destek ünitelerine bağlanan Dormen, son aşamada entübe edildi. Beklenen iyileşme belirtileri görülmedi. Çoklu organ yetmezliği riski gerçeğe dönüştü ve Türk tiyatrosunun duayeni hayata tutunamadı.

HALDUN DORMEN SAĞLIK GEÇMİŞİ

Dormen, enerjisiyle gençlere taş çıkartan bir isimdi. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında o da hastalığa yakalanmıştı. Güçlü bünyesi sayesinde o zorlu süreci atlatmayı başarmıştı. Ancak bu son enfeksiyon, 97 yaşındaki yorgun bedeni için geri dönüşü olmayan bir yolculuk oldu.

HALDUN DORMEN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Sanatçının vefatının ardından gözler veda programına çevrildi. Cenaze törenine ilişkin detaylar henüz netleşmedi. Ancak ilk törenin, ömrünü adadığı tiyatro sahnelerinde yapılması bekleniyor. Defin yeri ve saati, ailesi tarafından yapılacak resmi açıklama ile kamuoyuna duyurulacak.

HALDUN DORMEN KİMDİR?

1928 Mersin doğumlu usta isim, eğitim hayatına Galatasaray Lisesi’nde başladı. Robert Kolej mezuniyetinin ardından rotasını Amerika’ya çevirdi. Tiyatro eğitimini orada tamamladı. Türkiye’ye dönüşü ise bir devrin başlangıcı oldu. Dormen Tiyatrosu’nu kurarak Batılı tiyatro anlayışını ülkeye getirdi. "Sokak Kızı İrma", "Oliver Twist" gibi kült eserleri Türk seyircisiyle buluşturdu. Sadece oynamadı; yazdı, yönetti ve yüzlerce öğrenci yetiştirdi.