Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen yedi şüpheliden üçünün yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Bu isimlerden birinin Survivor çekimleri için Dominik'te bulunan Esat Yontunç olduğu öğrenildi. Savcılık, yurt dışında olduğunu belirlediği Yontunç hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yontunç'tan ilk açıklama geldi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yontunç, iddialarla ilgili kendini savundu. Deneyimli yapımcı yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek Türkiye'ye döneceğini duyurdu. Yakalama kararı sonrası Yontunç, kendisine yöneltilen suçlamalarla hayatı boyunca hiçbir ilişkisi olmadığını belirtti.

Esat Yontunç kimdir?

Esat Yontunç, 6 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Erol Yontunç, annesi Emel Yontunç olan yapımcı, ortaokul ve lise eğitimini Moda Koleji'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Antropoloji bölümünden mezun oldu.

Yontunç'un hayatında önemli bir dönüm noktası, çocukluk arkadaşı Acun Ilıcalı ile olan dostluğudur. 1990 yılında Acun Ilıcalı'nın anne ve babası bir trafik kazasında hayatını kaybedince, Ilıcalı bir yıl boyunca Yontunç ailesinin evinde kalmıştır. Bu dönem iki arkadaş arasındaki bağı kardeşlik düzeyine taşıdı.

Televizyon kariyeri nasıl başladı?

Esat Yontunç, 2002 yılında yayınlanan "Acun Firarda" programında kameraman olarak televizyon serüvenine başladı. Program döneminde Türkiye'nin dört bir yanını ve yurt dışındaki birçok ülkeyi gezen ikili, birlikte çalışmaya devam etti.

2003 yılında Acun Ilıcalı ve ortaklarıyla birlikte Acun Medya'nın kuruluşunda yer alan Esat Yontunç, 2004 yılından itibaren şirketin genel koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. Bu pozisyonda prodüksiyon süreçlerinin planlanması, yayın akışı ve ekip koordinasyonu gibi kritik konularda önemli sorumluluklar üstlendi.

Hangi programlarda görev aldı?

Yontunç, Türk televizyon tarihine damga vuran birçok yapımın arkasındaki isim oldu. Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Fear Factor, Var Mısın Yok Musun, Rising Star Türkiye, 3 Adam, Ütopya gibi yüksek bütçeli ve reytingli programların genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Esat Yontunç'un eşi kim?

Yontunç'un özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekiyor. İlk evliliğini 2008 yılında bestekâr Selahattin İçli'nin torunu Sine İçli ile yapan Yontunç, bu evliliği 2010 yılında sonlandırdı.

Moda tasarımcısı Hande Gülşen ile 2017 yılında nikah masasına oturan Yontunç, evlilik sonrası eşinin soyadını Yontunç olarak değiştirdi. Hande Gülşen Yontunç, ikiz kardeşi Duygu Gülşen ile birlikte 2008 yılında kurdukları "2wins" markasıyla tanınıyor. İstanbul, Dubai ve Kuveyt arasında çalışan başarılı modacı, dünyaca ünlü yıldızları giydirmesiyle adından söz ettiriyor.

Çiftin 2019 yılında dünyaya gelen Esathan adında bir oğulları bulunuyor. Aile, Survivor çekimleri nedeniyle yılın büyük bölümünü Dominik'te geçiriyor ve oğulları Esathan da burada eğitimine devam ediyor.

Soruşturma süreci devam ediyor

Esat Yontunç hakkındaki yakalama kararı, ünlülere yönelik geniş çaplı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yontunç hakkında TCK Madde 227 kapsamında fuhuş suçu ve TCK 190 kapsamında uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma suçlarından yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Deneyimli yapımcının Türkiye'ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınması bekleniyor. Soruşturmanın seyrini ve Yontunç'un ifade sürecini kamuoyu merakla takip ediyor.