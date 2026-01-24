Son Mühür/ Merve Turan - Sürdürülebilir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, atık elektrikli ve elektronik eşyaları geri dönüşüme kazandıran yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Telefon, televizyon, bilgisayar, yazıcı, beyaz eşya ve küçük ev aletleri, belirlenen program kapsamında vatandaşların adreslerinden teslim alındı. Toplanan atıklar, lisanslı geri dönüşüm tesislerine gönderildi.

Evlerden alım, lisanslı tesislere teslim

Uygulama ile çevreye zarar veren atıkların kontrol altına alınması, doğaya karışmasının önlenmesi ve geri kazanım yoluyla kaynak verimliliğinin artırılması amaçlandı.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların, 0232 999 12 34 numaralı hattı arayarak Buca Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne başvuru yapabildiği bildirildi.

“Atık yönetimi temel sorumluluk”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, elektrikli ve elektronik atıkların doğru şekilde bertaraf edilmediğinde ciddi çevre ve sağlık riskleri oluşturduğuna dikkat çekti. Duman, “Buca’da çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilirliği esas alan bir atık yönetim anlayışını uygulamaya aldık. Söz konusu atıkları hemşehrilerimizin adreslerinden teslim alıyoruz. Lisanslı firmalar aracılığıyla bu atıklar doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırıldı. Ayrıca teslim edilen telefon ve tablet gibi ürünlerin içindeki tüm veriler güvence altına alındı. Bucalıların desteğiyle daha temiz ve daha yaşanabilir bir Buca inşa ettik” ifadelerini kullandı.