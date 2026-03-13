Eraslan'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, gece saatlerinde Kağıthane ilçesi Ortabayır Mahallesi'ndeki evine geldi. Kapıya defalarca vurulmasına rağmen yanıt alınamayınca durumdan şüphelenen aile bireyleri derhal polise ihbarda bulundu. Eve giren güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, genç tasarımcının yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ayşegül Eraslan'ın son paylaşımları neden gündem oldu?

Genç fenomenin vefatından hemen önce Instagram hikayesinde yayınladığı mesajlar, takipçileri arasında büyük endişeye yol açtı. Eraslan paylaşımında anlatamadığı şeyler olduğunu, kimseye kötülük yapmadığını ve iyi bir insan olduğunu ifade eden satırlar kaleme aldı. Bu paylaşımın ardından üzerinde kan izleri bulunan el yazısıyla kaleme alınmış bir not fotoğrafı da hikayesinde yer aldı. Notta çocukluk döneminde yaşadığı zorluklara ve ailesinden özür dilediğine dair ifadeler bulunuyordu. Söz konusu paylaşımlar, olayın intihar olabileceği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ancak yetkililer henüz resmi bir açıklama yapmadı ve soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

Ayşegül Eraslan kimdir?

Ayşegül Eraslan, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Moda alanına olan tutkusu onu küçük yaşlardan itibaren bu sektöre yönlendirdi. Kariyerinin dönüm noktası, 2025 yılında TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına katılmasıyla geldi. Programın ilk bölümünde Marilyn Monroe temalı cesur bir kombinle jüri karşısına çıkan Eraslan, kısa sürede izleyicilerin favorileri arasına girdi. Yarışmadaki özgüveni, farklı tarzı ve girdiği diyaloglarla adından sıkça söz ettirdi.

Moda dünyasındaki kariyeri ve girişimcilik yönü

Eraslan yalnızca bir televizyon yarışmacısı değil, aynı zamanda aktif bir moda tasarımcısı ve girişimciydi. İstanbul Fashion Week gibi prestijli organizasyonlarda baş tasarımcı olarak sahne alan genç isim, birçok defilenin açılış koleksiyonlarını hazırladı. Kendi adını taşıyan moda markasını kurarak butik üretim yapan Eraslan, tasarımlarını bireysel müşterilere ve özel etkinliklere yönelik sunuyordu. Sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Eraslan, içerik üreticiliği alanında da aktif şekilde çalışıyordu. Instagram hesabı üzerinden moda önerileri, defile hazırlık süreçleri ve günlük kombinlerle takipçileriyle sürekli etkileşim halindeydi. 27 yaşında hayata gözlerini yuman genç tasarımcının ani kaybı, onu tanıyan herkes için derin bir üzüntü kaynağı oldu.