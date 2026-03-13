Eraslan'ın vefatından kısa süre önce Instagram hesabından paylaştığı duygusal mesajlar ve üzerinde kan izleri bulunan bir el yazısı notu, olayın ardındaki soru işaretlerini büyüttü. Ayşegül Eraslan'ın yakınları, kendisinden uzun süre haber alamayınca İstanbul'daki evine geldi. Kapıyı açan olmayınca polise ihbarda bulunan aile, emniyet ekiplerinin eve girmesiyle birlikte acı gerçekle karşılaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eraslan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, cenaze Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Ayşegül Eraslan'ın son paylaşımları neydi?

Genç fenomenin ölümünden birkaç saat önce Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımlar, takipçileri arasında büyük endişeye yol açtı. Eraslan, hikaye bölümünde kaleme aldığı mesajda kendisinin iyi bir insan olduğunu ve kimseye kötülük yapmadığını vurguladı. Ardından paylaşılan el yazısı notundaki kan damlaları kafalarda soru işaretleri yarattı. Polis ekipleri olaya ilişkin çok yönlü bir soruşturma sürdürüyor.

Ayşegül Eraslan kimdir?

1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ayşegül Eraslan, moda tasarımı alanında eğitim aldıktan sonra sektöre profesyonel adımlar attı. İstanbul Fashion Week gibi prestijli organizasyonlarda baş tasarımcı olarak görev yapan Eraslan, birçok defilenin açılış koleksiyonlarını hazırladı. Kendi adını taşıyan moda markasını kurarak butik üretim yapan genç tasarımcı, kadınlara yönelik özgüvenli ve zarif tasarımlarıyla dikkat çekti. TV8'de yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasına katılmasıyla geniş kitlelere ulaşan Eraslan, şık kombinleri ve sahne hakimiyetiyle kısa sürede izleyicilerin favorisi haline geldi.

Ayşegül Eraslan evli miydi?

İlişkilerini sosyal medyada paylaşmaktan kaçınan Eraslan, evli değildi. Herhangi bir ilişki yaşayıp yaşamadığına dair resmi bir açıklama da bulunmuyor. Genç tasarımcı, hayatını tamamen modaya ve kariyer hedeflerine adamıştı. Instagram'da @aysegulleraslan kullanıcı adıyla 350 binden fazla takipçiye ulaşan Eraslan, tasarımlarını ve günlük stilini düzenli olarak paylaşıyordu. Moda dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak gösterilen Eraslan'ın trajik kaybı, büyük üzüntü yarattı.