Son Mühür - Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü’nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Yağız Hamza Gülter, annelerinin eski patronu Ferdi Aydın hakkında Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

''Annemi öldürmek istiyorum''

Kamuoyunda Güllü'nün eski patronu olarak tanınan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter’in çevresine “Annemi öldürmek istiyorum” şeklinde ifadeler kullandığını öne sürmüştü. Aydın ayrıca, "Kayıp iki dakikalık ses kaydını dinledim... Orada şunu söylüyorlar, 'gel gel bir kendini aşağı at diyorlar' aşağı atıyorlar gülerek" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Güllü'nün mirasçıları, avukatları aracılığıyla Ferdi Aydın hakkında ileri sürdüğü "çeşitli suçlamalar" nedeniyle yaptıkları suç duyurusunda şu ifadelere yer verdiler: "Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut'un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnadları ile Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na Suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla."