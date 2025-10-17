Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'da etkili olan sağanak yağışın, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildiriliyor.
17 Ekim 2025 Hava durumu
MARMARA
- Bursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Çanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutluİ
- stanbul: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
- Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
- Denizli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu
- Manisa: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
- Adana: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 27°C – Parçalı ve az bulutlu
- Hatay: 29°C – Parçalı ve az bulutlu
- Isparta: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
- Ankara: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Çankırı: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Eskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Konya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
- Bolu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Düzce: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Sinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- Zonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
- Amasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Rize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
- Samsun: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı
- Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
- Erzurum: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
- Kars: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
- Malatya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
- Van: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
- Diyarbakır: 26°C – Az bulutlu ve açık
- Gaziantep: 26°C – Az bulutlu ve açık
- Mardin: 25°C – Az bulutlu ve açık
- Siirt: 26°C – Az bulutlu ve açık