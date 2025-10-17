Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerine göre, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'da etkili olan sağanak yağışın, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde de etkisini göstermesi bekleniyor. Ayrıca Marmara'nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yoğun pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildiriliyor.

17 Ekim 2025 Hava durumu

MARMARA

Bursa: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 23°C – Parçalı ve çok bulutluİ

stanbul: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C – Parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Adana: 31°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 27°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 29°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 24°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Çankırı: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 23°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 22°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 26°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 26°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 25°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 26°C – Az bulutlu ve açık