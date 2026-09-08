Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesindeki devlet yurtlarına başvuru yapan adayların heyecanlı bekleyişi, internet ortamında ve arama motorlarında barınma konusunu yeniden zirveye taşıdı. Adaylar "2026 KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak", "GSB yurt başvuru sonucu açıklandı mı" ve "KYK yurt ücreti kaç TL oldu" sorularını aralıksız araştırmayı sürdürüyor. İşte milyonlarca öğrencinin gözünü çevirdiği yerleştirme sürecine dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Yükseköğrenim hayatına ilk adımını atacak veya eğitimine kaldığı yerden devam edecek üniversiteliler için 25-29 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan yurt müracaatlarının ardından gözler bakanlığın yapacağı nihai duyuruya çevrildi. Özellikle ailesinden uzakta farklı bir şehirde üniversite okuyacak gençler, ekonomik barınma olanağı sunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tesislerindeki yerlerini öğrenmek için saatleri sayıyor. Bakanlığın ilgili kamu kurumlarıyla entegre yürüttüğü titiz gelir ve durum tespiti devam ederken, adaylar "e-Devlet KYK yurt yerleştirme sonuçları", "KYK yurtları ne zaman açılıyor" ve "yeni dönem KYK yurt fiyat tarifesi" sorgularıyla resmi kaynakları anbean takip ediyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026-2027 dönemi KYK yurt başvuru sonuçlarını henüz erişime açmadı. Sonuçların ilan edileceği gün ve saate ilişkin bakanlık kaynaklarından henüz resmi bir tarih paylaşımı da gelmedi.

Buna karşın geçtiğimiz dönemin yerleştirme takvimi incelendiğinde sonuçlar 11 Eylül tarihinde ilan edilmişti. Bu doğrultuda değerlendirmelerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yılı yurt yerleştirme sonuçlarının Eylül ayının ikinci haftası içinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Başvuru değerlendirme işlemlerinin sonlanmasıyla beraber adaylar yerleştirme neticelerini doğrudan e-Devlet kapısı üzerinden öğrenecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra "GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranına geçiş yapacak. Açılan sorgulama sayfasında asil listeden yurt hakkı kazanan adaylar için; yerleşilen yurdun açık adresi, bulunduğu şehir, kayıt işlemleri için tanınan süre ve teslim edilmesi gereken resmi evrak listesi yer alacak.

KYK YURTLARI YENİ DÖNEMDE NE ZAMAN AÇILACAK, GİRİŞLER HANGİ GÜN?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan takvime göre, KYK bünyesindeki öğrenci yurtlarında yeni dönem resmi olarak 14 Eylül 2026 tarihinde başlıyor.

Belirlenen açılış gününe kadar nöbetçi yurtlar öğrencilere hizmet sunmaya devam ediyor. Ders programı 14 Eylül tarihinden önce başlayan öğrenciler, üniversitelerinin akademik başlangıç gününü belgeleyerek nöbetçi yurtlarda konaklayabiliyor. Dersleri 14 Eylül ve sonrasında başlayanlar ise kendi üniversitelerinin açılış tarihinden en erken 3 gün önce kayıtlı oldukları yurda giriş yapabiliyor.

2026-2027 KYK AYLIK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni eğitim öğretim döneminde GSB'ye bağlı yurtların aylık barınma tarifesinde güncellemeye gidildi. Yapılan düzenlemeyle geçen yıl taban fiyatı aylık 1.290 TL olarak uygulanan yurt ücreti 1.590 TL seviyesine çıkarıldı. Böylece yurt ücretlerinde yaklaşık yüzde 23,3 oranında bir fiyat artışı gerçekleşti.

KYK bünyesinde hizmet veren 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. tip yurtların oda kapasitesi, binanın fiziki durumu, banyo-tuvalet düzeni ve sunulan sosyal olanaklara göre kesin aylık ödeme tutarları oda tipine bağlı olarak kademeli şekilde değişiklik gösteriyor.