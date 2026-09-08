Milyonlarca çalışanın alım gücünü doğrudan ilgilendiren yeni ücret seviyesi ile sendikalardan gelen sistem değişikliği talepleri dijital platformlarda ve arama motorlarında geniş yankı uyandırdı. Vatandaşlar "2027 asgari ücret ne kadar olacak", "Ocak 2027 asgari ücret zam oranı kaç olur" ve "yeni net ve brüt asgari ücret kaç lira" sorularını yoğun biçimde araştırıyor. İşte milyonların beklediği zam oranlarına, komisyon sürecine ve yeni ücret tahminlerine dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Ekonomi yönetiminin açıkladığı makroekonomik hedefler, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde ilk hesaplama modellerini ortaya çıkardı. Açıklanan programda 2026 yılı sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4, 2027 yıl sonu tahmininin ise yüzde 21,0 seviyesinde öngörülmesi gözleri doğrudan zam pazarlıklarına çevirdi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin oturacağı müzakere masasında refah payı ve enflasyon oranları tartışılırken, HAK-İŞ cephesinden gelen komisyon yapısına yönelik itirazlar süreci daha da hareketlendirdi. Çalışanlar arama motorlarında "2027 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak", "asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek" ve "Almanya modeli asgari ücret nedir" başlıklarını yakından takip ediyor.

2026 YILINDA MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR UYGULANIYOR?

Geçtiğimiz yılın aralık ayında alınan kararla birlikte 2026 yılı asgari ücretine yüzde 27 oranında artış yapıldı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren hayata geçen tarife kapsamında net asgari ücret 28.075,50 lira seviyesinde ödeniyor.

Çalışanın brüt kazancı 33.030 liraya karşılık gelirken, bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 40.874,63 lira olarak kayıtlara geçiyor. Bununla birlikte istihdamı desteklemek amacıyla uygulanan asgari ücret desteği tutarı da işverenler için aylık 1.270 lira düzeyinde işlem görüyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK, ZAM ORANI YÜZDE KAÇ HESAPLANIYOR?

Yeni OVP verileri doğrultusunda ekonomistler ve piyasa uzmanları olası zam oranlarını masaya yatırdı. Yıl sonu enflasyon hedefleri ve geçmiş dönemlerdeki refah payı uygulamaları göz önüne alındığında, 2027 yılı Ocak zammının yüzde 20 ile yüzde 30 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Masada öne çıkan oranlara göre yeni net asgari ücret şu rakamlara ulaşıyor:

Yüzde 20 zam senaryosu: Mevcut 28.075,50 liralık net ücret 33.690 liraya yükseliyor.

Yüzde 25 zam senaryosu: Net maaş 35.094 lira bandına oturuyor.

Yüzde 30 zam senaryosu: Refah payının da eklenmesiyle birlikte net asgari ücret yaklaşık 36.498 lira seviyesine çıkıyor.

2027 yılında geçerli olacak nihai rakam, aralık ayında resmi mesaisine başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonucunda netlik kazanacak.

HAK-İŞ'İN ÖNERDİĞİ ALMANYA MODELİ ASGARİ ÜCRET NEDİR?

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, mevcut komisyon yapısının temsilde adaleti ve demokratik ilkeleri zedelediğini belirterek köklü bir yapısal dönüşüm çağrısı yaptı. Geçtiğimiz yıl komisyon yapısına tepki göstererek toplantılara katılmayan TÜRK-İŞ ile ortak tutum sergileyeceklerini vurgulayan Arslan, sistem değişmediği takdirde işçilerin masada yer almayacağını dile getirdi.

HAK-İŞ'in önerdiği Almanya modelinde, devlet müzakere masasında doğrudan taraf olmaktan çıkıyor. İşçi ve işveren temsilcileri bağımsız bir hakem başkanlığında bir araya gelerek pazarlığı kendi arasında yürütüyor. Hükümet ise yalnızca iki tarafın uzlaştığı rakamı onaylayıp resmi olarak ilan etme görevini üstleniyor. Arslan, objektif kriterlere dayanan bu modelin hem çalışanların alım gücünü koruyacağını hem de toplumsal barışı güçlendireceğini savunuyor.