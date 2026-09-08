Son Mühür- Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı döneminde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun, Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası pozisyonu merak konusu olmuştu.

İmamoğlu'na çok yakın bir isim olan avukat Şöhret Can Kolsuz'un Yeni Parti'ye yönelik olarak, ''Yeni Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim'' sorusunu gündeme taşıdığı süreçte, taraflar arasındaki diyaloğun CHP dönemine göre daha mesafeli olduğuna dair yorumlar peş peşe geliyor.

İmamoğlu'nun adı neden geçmiyor?



Yeni Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'na yeterince yer verilmediği dair tepkilerin arttığı dönemde gazeteci Levent Gültekin de kulis bilgilerine göre taraflar arasında sorunlar olduğuna dair iddialara dikkat çekti.

Özel'e yönelik eleştiriler artıyor...



Özgür Özel'e yönelik eleştirilerin arttığına işaret eden Levent Gültekin,

''Niye eleştiriliyor Özgür Özel? Ben bu eleştirinin arkasında başka şeyler olduğunu hem tahmin ediyorum hem de biraz biliyorum.

''Özgür Bey ile Ekrem Bey arasında bir soğuk rüzgâr daha doğrusu, Özgür Özel’in ekibi ile Ekrem İmamoğlu’nun ekibi arasında bir soğuk rüzgâr esiyor.

Yani orada bir iki başlılık oluşmuş. Ekrem İmamoğlu’nun ekibi, Özgür Özel’den pek memnun değil'' değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan Günaydın hamlesi...



Yaşanan sorun nedeniyle İmamoğlu kanadının Gökhan Günaydın hamlesi yaptığını savunan Gültekin,

''Bu vesileyle Ekrem İmamoğlu’nun ekibi biraz Gökhan Günaydın’ın etrafında toplanıyor. Gökhan Günaydın da bireysel hareket ederek kendi başına Anadolu’yu dolaşıyor; bir genel başkan adayı gibi hareket ediyor. Orada sinirler gergin, bir gerilim var.

“İmamoğlu’nu unutturuyorsunuz, İmamoğlu’nu geri plana ittiniz, İmamoğlu şöyle oldu, böyle oldu…” şeklindeki söylemlerle, İmamoğlu’nun etrafında toplananlar Özgür Özel’e mesafeli duruyor.

Özgür Özel’e yönelik kızgınlık da buradan kaynaklanıyor. Bu kızgınlık, bu tip durumlarda kendisini hemen dışarı vuruyor'' ifadelerine yer verdi.