Son Mühür- Üsküdar Belediye Meclisi, boşalan başkan vekilliği makamı için bugün seçim. Siyasi partilerin aday çıkardığı seçimde, ilk tur oylamasında sandıktan çıkan pusulalara yapılan itirazlar ve iptal edilen oylar tartışma konusu oldu.

Oylamada AK Parti ve MHP’nin ortak adayı Dündar Ziya Gültekin ile CHP ve YENİ Parti’nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya karşı karşıya geldi.

Sandıkların açılmasının ardından yapılan ilk sayımda Gültekin 22, Çetinkaya ise 20 oy aldı. Ancak pusulaların detaylı incelenmesi sırasında parti temsilcileri tarafından oylara itiraz edildi.

Harf hatası ve nokta işareti itiraza takıldı

Gültekin’e verilen oylardan birinde aday isminin "Düdar" şeklinde yazılması sebebiyle geçersizlik itirazı yapıldı. Çetinkaya’nın aldığı oylarda ise bir pusuladaki ismin sonuna nokta konulduğu belirlendi.

Mevzuat gereği pusula üzerindeki noktalama işareti ayırt edici simge kabul edilerek oy geçersiz sayıldı. Çetinkaya’ya çıkan bir diğer oya da gelen itiraz üzerine inceleme başlatıldı.

Yeterli oy çıkmadı

İtirazların değerlendirilmesi sonucunda 2 oy geçersiz sayıldı. Düzeltilen ilk tur sonuçlarına göre AK Parti-MHP adayı Dündar Ziya Gültekin’in oyu 21’e, CHP-YENİ Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya’nın oyu ise 19’a düştü.

İlk turda seçilmek için gereken oy sayısına ulaşılamamasıyla durum tutanak altına alındı. Tüzük gereği başkan vekilini belirlemek üzere mecliste ikinci tur oylamasına geçildi.