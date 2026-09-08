Başvuruda bulunan vatandaşlar "2026 İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı", "MEB TYP temizlik görevlisi kura sonuçları nereden sorgulanır" ve "TYP asil ve yedek isim listesi yayınlandı mı" sorularıyla arama motorlarını hareketlendirdi. İşte il bazında kura takvimine, sorgulama ekranına ve isim listelerine dair merak edilen tüm detaylar...

Türkiye genelinde 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, okullardaki temizlik, güvenlik ve bakım hizmetlerini üstlenecek çalışanlar kura usulüyle tespit ediliyor. İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonunda yürütülen süreçte her il ve ilçe kendi kontenjan takvimini ayrı uyguladığı için sonuç bildirimleri de bölgesel olarak duyuruluyor. Kurası tamamlanan merkezlerde asil kazananlar ile yedek adayların yer aldığı tablolar askıya çıkarken, bazı illerde ise noter çekilişleri belirlenen saat aralıklarında devam ediyor. Adaylar "İŞKUR e-Devlet TYP kura sonucu nasıl öğrenilir", "İstanbul, Antalya, Bursa İŞKUR kura sonuçları" ve "TYP kura isim listesi sorgulama" başlıkları altında son gelişmeleri takip ediyor.

2026 İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KİMLER HAK KAZANDI?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak personelin belirlendiği TYP kura çekimleri tek bir merkezden eş zamanlı olarak yapılmıyor. Bu nedenle program kapsamında hak sahibi olan adaylar, başvuru yaptıkları kentin çalışma takvimine göre sonuçlara ulaşıyor.

Kura çekiminin noter huzurunda tamamlandığı şehirlerde asil ve yedek adaylardan oluşan resmi listeler sisteme yükleniyor. Süreci henüz devam eden bölgelerde ise ilan edilen takvim doğrultusunda çekilişler tamamlanarak gün içerisinde sisteme aktarılıyor.

TYP ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

Kura neticesinde göreve başlamaya hak kazanan personelin ilan edilmesi sürecinde birden fazla resmi kanal kullanılıyor. Adaylar belirlenen şu platformları takip ederek isimlerini kontrol ediyor:

e-Devlet kapısı üzerinden erişilen İŞKUR TYP Arama, Başvuru ve Sonuç Ekranı,

İŞKUR İl ve Şube Müdürlüklerinin resmi internet sayfaları ile ilan panoları,

Başvurunun yapıldığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi web siteleri,

İlgili Valilik ve Kaymakamlık duyuru kanalları.

Ayrıca bazı yerleşim yerlerinde dijital duyuruların yanında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binalarındaki fiziki panolara da asil ve yedek isim listeleri asılıyor.

İŞKUR TYP KURA ÇEKİMİ YAPILAN VE TARİHİ BELLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Kura takvimi netleşen ve noter çekilişleri yürütülen illerde belirlenen tarih ve saat aralıkları şöyle sıralanıyor:

Eskişehir: 2 Eylül 2026 - 11 Eylül 2026 tarihleri arasında devam ediyor.

İstanbul: 2 Eylül 2026 saat 10.00 - 12.00 arasında tamamlandı.

Adıyaman: 4 Eylül 2026 saat 10.00 - 17.00 aralığında yapıldı.

Aydın: 4 Eylül 2026 saat 11.30 - 12.30 aralığında sonuçlandı.

Gaziantep: 4 Eylül 2026 saat 09.16 itibarıyla çekildi.

Iğdır: 7 Eylül 2026 saat 08.00 - 17.00 saatleri arasında kayda geçti.

Bursa: 8 Eylül 2026 saat 08.00 - 17.00 aralığında tamamlanıyor.

Antalya: 8 Eylül 2026 saat 09.00 - 17.00 aralığında yapılıyor.

Söz konusu illerde kurası tamamlanan adaylar, isim listelerinin ilan edilmesiyle birlikte istenen evrakları hazırlayarak belirlenen tarihlerde ilgili kurumlara teslim ediyor.