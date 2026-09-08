Son Mühür- CHP Genel Başkanı koltuğuna oturmasının ardından CHP'nin içinden Yeni Parti'nin çıkışına engel olamayan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de Euronews'e verdiği röportajda siyasetin gündemini hareketlendirecek açıklamalarıyla dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu için,

''Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış değil.

Kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra da bu dava oldu diye buna siyasi dava diyemezsiniz.

O ayrı bir şey'' diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği ve kendisinin de gidip oy kullandığı seçimi hatırlatarak,

''Cumurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, gidip oy veren de benim. Aday olsun diye ben de oy verdim. Ama bu davalar ayrıdır.

Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalıdır.Her kör kuruşun hesabını vermelidir'' vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri kadar söylerken kullandığı beden dili ve ses tonuna dikkat çeken isim gazeteci Nevşin Mengü oldu.



Hep sinirli ve gergin görünüyor...



''Kemal Kılıçdaroğlu Euronews'a verdiği röportajda, İmamoğlu siyasi tutuklu değildir tespitini yapmış. cumhurbaşkanı adayı olması için ben de oy verdim ama kişi hesap vermeye hazır olmalıdır diyor'' hatırlatmasında bulunan Mengü,

''Kılıçdaroğlu son dönemde verdiği röportajlarda hep sinirli ve gergin görünüyor. Eski "demokrat dede" halinden eser yok.

Siyasetçi hesap vermeli elbette. Demokrasinin olmazsa olmazı. Fakat bizde 20 senedir habire muhalefet hesap veriyor. Bu da ilginç'' değerlendirmesinde bulundu.

