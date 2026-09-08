Son Mühür- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir zamanlar 'Baba-Oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu'yla olan mesafesi kapanacak gibi görünmüyor.

İkinci turda kaybedilen cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası İmamoğlu'nun başlattığı 'değişim' rüzgarı CHP'de iktidar savaşını başlatmış, Kılıçdaroğlu 935 gün ayrı kaldığı koltuğuna mutlak butlan kararıyla dönebilmişti.

CHP Genel Merkezi'nde Euronews'e konuşan Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olduğuna yönelik iddialara kapıyı kapattığını gösterdi.

Kör kuruşun hesabını vermeli...



İmamoğlu için,

''Siyasi tutuklu değil. Siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış değil.

Kalkıp da bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra da bu dava oldu diye buna siyasi dava diyemezsiniz.

O ayrı bir şey'' diyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun CHP Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildiği ve kendisinin de gidip oy kullandığı seçimi hatırlatarak,

''Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, gidip oy veren de benim. Aday olsun diye ben de oy verdim. Ama bu davalar ayrıdır.

Kişi her yerde ve her ortamda hesap vermeye hazır olmalıdır. Her kör kuruşun hesabını vermelidir'' vurgusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'yla yeniden işbirliği için önündeki hukuki engellerin kalkması gerektiğine işaret etti.

Muhalefetin yüzde 51'e ulaşması gerektiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu bu durumda İmamoğlu'yla istişare ve müzakereye hazır olduğunu söyledi.



Altı oka basacak, bu kadar basit...



Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin kuruluşuyla ilgili sorulara cevap veren Kılıçdaroğlu,

CHP'nin kemik oyunu kaybetmeyeceğini savunarak,

"CHP'li CHP olarak CHP'li olarak yerinde duruyor. Altı Ok'a gidecek, mührünü basacak bu kadar basit," dedi.



Özel'e kapı açık mı?



Muharrem İnce'nin CHP'ye dönüşü hatırlatılarak Özgür Özel için de aynı kapının açık olup olmadığı sorulduğunda Kılıçdaroğlu, parti ilkeleri ve ahlaki üstünlük vurgusu yaptı.

Kılıçdaroğlu, kendi genel başkanlığı döneminden Rahşan Hanım örneğini vererek, "Ben genel başkan olduktan sonra Rahşan Hanım da gelmişti baba ocağına," dedi.

"Ahlaki temelli her türlü görüşmeye bizim kapımız açıktır," diyen Kılıçdaroğlu, Özel'in istemesi halinde bir araya gelebileceklerini belirtti: