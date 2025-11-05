Süper Lig'de üst üste gelen iki mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek Avrupa kupaları hedefine yeniden tutunan Göztepe'de, galibiyetin mimarı Juan oldu. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların özellikle kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda adeta bir 'kilit açıcı' (çilingir) rolünü üstlenerek takımın skor yükünü sırtlıyor. Bu sezon şu ana kadar çıktığı 10 lig maçında üç kez fileleri havalandıran 23 yaşındaki forvet, attığı tüm golleri Gürsel Aksel Stadyumu'nda kaydetti. Dikkat çekici bir istatistik ise, Göz Göz'ün Juan'ın iç sahada gol sevinci yaşadığı her mücadeleden üç puanla ayrılması.

İç saha performansıyla zirveye tırmanıyor

Juan'ın Göztepe için ne kadar kritik bir oyuncu olduğu, iç sahada elde edilen sonuçlarla açıkça görülüyor. Sezonun unutulmaz maçlarından olan ve 3-0 kazanılan Beşiktaş derbisinde takımın kilidini açan ilk golü atan Juan, ardından Başakşehir ve son olarak Gençlerbirliği ile oynanan son iki iç saha karşılaşmasının galibiyet gollerine de imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu kritik randevulardan Brezilyalı yıldızın tek golleriyle 1-0’lık galibiyetlerle ayrıldı. Başakşehir sınavında penaltı kaçırmasına rağmen pes etmeyerek ardından jeneriklik bir gole imza atması, onun mental dayanıklılığını da gösterdi. Geçtiğimiz sezon Sao Paulo'dan transfer edilen ve ilk yılında 7 golle takıma adapte olan genç futbolcu, bu sezon da istikrarını sürdürerek takımın hücumdaki vazgeçilmezi oldu.

Janderson suskun kalırken kurtarıcı rolü ona düştü

Juan'ın bu yükselen performansı, özellikle takımın diğer Brezilyalı hücum oyuncusu Janderson’un beklentilerin altında kalmasıyla daha da önem kazandı. Öte yandan Göztepe, kadrosunda yer alan Romulo’yu 20+5 milyon avroya RB Leipzig’e ve Emersonn’u da 3,5 milyon avro bonservis bedeliyle Toulouse’a satarak önemli bir finansal başarı elde etmişti. Romulo'nun ayrılığına hazırlık olarak transfer edilen Janderson, ligde oynadığı 11 maçın tamamında ilk 11’de yer almasına rağmen yalnızca bir kez gol sevinci yaşayabildi. Ligin üçüncü haftasında Karagümrük ağlarını sarsmasından bu yana tam sekiz maçtır suskun kalan Janderson’un skor üretemediği bu zorlu dönemde, Göztepe'yi kritik golleriyle sırtlayan isim kesinlikle Juan oldu. Onun saha içindeki bitiriciliği, teknik ekibin hücum hattındaki en güvendiği unsur haline geldi.