Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü, 19 olimpik branşla başarıdan başarıya koşuyor. Bireysel ve takım sporlarında mücadele eden İzmir temsilcisi, yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor. Olimpik ve paralimpik sporcularıyla İzmir’in gururu olan Göztepe Spor Kulübü, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarına sporcu göndermeyi hedefliyor.

“Göztepe’nin gururu Büşra Ün”

Göztepe Spor Kulübü’nün ve İzmir’in gururu olan Büşra Fatma Ün Türkiye Şampiyonu oldu. 2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde Antalya'da gerçekleşti. Göztepe’nin sporcusu Büşra Fatma Ün Para Okçuluk Makaralı Yay kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Göztepe Spor Kulübü’nün Başkanı Mehmet Sepil ile Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, sporcuları tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

“Büşra Ün’den üst üste altın madalya”

2026 Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası (TSP-3), 7 Eylül'de gerçekleştirilen sıralama atışlarıyla başladı. Türkiye'nin farklı noktalarından sporcuların mücadele ettiği şampiyona, 8 Eylül'de düzenlenen bireysel eleme müsabakaları ve ödül töreninin ardından sona erdi. Birbirinden heyecanlı ve keyifli yarışmalar büyük rekabet içerisinde izlendi. Göztepe’nin ve İzmir’in gururu olan Büşra Ün, Türkiye şampiyonu oldu. 2026 yılında üst üste kazandığı madalyalarla büyük başarılara imza atan milli sporcu, ülkemizde ilk paralimpik tenis sporcularından biri olarak biliniyor. Tenis kariyerinden sonra okçuluğa adım atan Büşra Ün, Samsun’daki altın madalyadan sonra Antalya’da bir kez daha şampiyon oldu.