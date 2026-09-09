Yıl boyu sürecek resmi tatil günleri çalışanlara hafta sonlarıyla birleşen cazip köprü fırsatları sunuyor. Takvimde öne çıkan en çarpıcı detay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı'nın dördüncü gününün aynı tarihe denk düşmesi oldu. Erken planlama avantaj sağlıyor.

Toplamda 15,5 günlük resmi izin hakkının bulunduğu yeni yılda, Ramazan ve Kurban bayramlarının yanı sıra cuma ve pazartesi günlerine rastlayan milli bayramlar uzun soluklu dinlenme kapısı aralıyor. Tatilciler bavul hazırlığına girişti.

2027 dini bayramlar ne zaman ve kaç gün sürecek?

Ramazan Bayramı 2027 yılında 9 Mart Salı günü başlayacak ve 11 Mart Perşembe akşamı sona erecek. 8 Mart Pazartesi günü öğleden sonra başlayan yarım günlük arife tatiliyle birlikte Ramazan döneminde toplam 3,5 gün resmi izin hakkı uygulanacak. Cuma gününü senelik iznine bağlayan çalışanlar, hafta sonunu da katarak 9 günlük kesintisiz bir mola yakalayacak.

Kurban Bayramı ise 15 Mayıs Cumartesi günkü arifenin ardından 16 Mayıs Pazar günü başlayacak. Dört günlük bayramın son günü 19 Mayıs Çarşamba gününe denk gelecek. Perşembe ve cuma günleri için iki günlük izin alanlar bahar ayında 9 günlük dev bir tatil yapacak. Fırsat kapıyı çaldı.

2027 resmi tatil takvimi hangi günlere denk geliyor?

Yeni yılda milli bayramların önemli bir bölümü cuma ve pazartesi günlerine denk gelerek ek izin almadan 3 günlük hafta sonu molaları yaratıyor.

Resmi Tatil Adı Başlangıç ve Bitiş Tarihi Gün Dağılımı Yılbaşı 1 Ocak 2027 Cuma Ramazan Bayramı 9 - 11 Mart 2027 Salı - Perşembe (3,5 gün) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2027 Cuma 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 2027 Cumartesi Kurban Bayramı 16 - 19 Mayıs 2027 Pazar - Çarşamba (4,5 gün) 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2027 Çarşamba (Bayramın 4. günü) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2027 Perşembe 30 Ağustos Zafer Bayramı 30 Ağustos 2027 Pazartesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2027 Cuma (1,5 gün)

Çalışanlar 2027 yılında kaç gün köprü izin yapabilir?

Yıl içindeki resmi tatiller stratejik birkaç günlük senelik izin kullanımıyla toplamda 25 günü aşan tatil dönemine dönüşebiliyor. 15 Temmuz Perşembe gününün ardından cuma gününü izinle kapatanlar 4 günlük dinlenme yakalarken, 30 Ağustos Pazartesi ve 29 Ekim Cuma günleri doğrudan 3 günlük kesintisiz mola veriyor. Yıllık planlar erken netleşiyor.