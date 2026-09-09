İzmir’in balık kültürü kent merkezinden kıyıdaki küçük yerleşimlere kadar uzanıyor. Geleneksel balıkçılığın sürdüğü Özdere, Sığacık ve Yeni Foça çevresinde teknelerden indirilen günlük av, kısa sürede tezgâhlara ve restoranlara ulaşıyor.

Özdere’de günlük av öne çıkıyor

Menderes’e bağlı Özdere ve Kalemlik Koyu çevresi, uzun sahili ve korunaklı koylarıyla dikkat çekiyor. Özdere Limanı’ndaki küçük mezatlar da günlük balığın adreslerinden biri.

Bölgede mevsimine göre barbunya, çupra, levrek ve kalamar sofraya geliyor. Deniz börülcesi ve şevketi bostan gibi Ege otları da balık yemeklerine eşlik ediyor.

Sığacık’ta liman ve mutfak iç içe

Seferihisar’ın sahil mahallesi Sığacık, tarihi kalesinin yanı sıra hareketli balıkçı limanıyla tanınıyor. Teknelerden indirilen ürünler liman çevresindeki tezgâhlara ulaşıyor.

Mercan, orfoz, kalamar ve sübye burada öne çıkan deniz ürünleri arasında. Izgara kalamar ve Ege otlarıyla servis edilen kaya levreği de tercih edilen lezzetlerden.

Yeni Foça’da sardalya ve palamut zamanı

Yeni Foça ve çevresinde ise Kuzey Ege’nin soğuk ve akıntılı suları balık çeşitliliğini artırıyor. Limandaki günlük av bölgenin balıkçı sofralarını şekillendiriyor.

Sardalya, palamut, lüfer ve taş barbunu başı çekiyor. Özellikle yazdan sonbahara geçiş döneminde ızgara sardalya sofralarda daha sık görülüyor.

Balığın mevsimi lezzeti belirliyor

İzmir kıyılarında balık seçerken mevsim önemli. İlkbaharda çupra ve levrek, yaz sonu ile sonbaharda sardalya ve barbun, kış aylarında ise fener balığı ile hamsi öne çıkıyor.

Ege mutfağında pişirme de genellikle sade tutuluyor. Izgara, zeytinyağı ve limon üçlüsü, taze balığın tadını ön plana çıkarıyor.