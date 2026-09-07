Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de sezonun dördüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Gaziantep FK’yı ağırladı. Göztepe, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü öncesinde, karşılaşmasının ısınma çalışmalarına Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı özel tişörtlerle sahaya çıktı. Gürsel Aksel Stadyumu’ndan oynanan müsabakada tribünlerin dolu olmaması dikkat çekti. İzmir temsilcisi sahaya 3-4-1-2 ile çıkarken Gaziantep FK ise 3-4-2-1 dizilişiyle başladı.

Gaziantep dörtledi!

Maça hızlı ve tempolu başlayan misafir takım, 5.dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu’nun ceza sahasının dışından vurduğu sert şutla 1-0 öne geçti. İlk golün ardından vitesi yükselten Gaziantep, kaptan Maxim’in köşe vurusunda Janna Abena’nın kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Sarı-kırmızılılar, hücum organizasyonunda tıkanırken Henrique ile gol arayışına girdi.

Gugeshashvili yuhalandı!

Üst üste kalesinde iki gol gören Göztepe Spor Kulübü’nün kalecisi Luka Gugeshashvili, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Gürcü kaleci ise taraftarlara sırtını dönerek “devam edin” dedi. Karşılaşmanın 20.dakikasında misafir takımda Sorescu, kaleci Luka Guueshahvili ile karşı karşıya kalırken topu ouata attı.

Göztepe’de Miroshi, penaltıyı kaçırdı

Göztepeli taraftarlar, “Göztepe’nin çocuğu Arda Özçimen” tezahüratında bulundu. Mücadelenin 28.dakikasında hakem Ümit Öztürk, VAR’a gitti. VAR hakeminin kararıyla ev sahibi takım penaltı kullandı. Göztepe’de Miroshi’nin penaltıyı kaleci Kacper Tobiasz’ın üstüne geldi. Gol şansını kaçıran İzmir temsilcisi kalesinde kontra atak yedi. Gaziantep FK’da Janna Abena, 34.dakikada kendisinin iki, takımının ise üçüncü golünü attı. Hakem Ümit Öztürk, 2 dakika uzatma süresi verdi. Gaziantep FK’da Kacper Kozlowski’nin golüyle soyunma odasına 4-0 önde gitti. Göztepeli taraftarlar, takımını yuhaladı.

Arda Özçimen kalede

Maçın ikinci yarısında taraftarlar tarafından tepki çeken kaleci Luka Gugeshashvili yerine Arda Özçimen oyuna dâhil oldu. Göztepe’de Ogün Bayrak, Antunes’de oyuna girdi. 51.dakikada Juan Santos Da Silva’nın golüyle Göztepe, farkı 3’e indirdi. Böylelikle İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Gürsel Aksel Stadyumunda ilk golünü attı.

Göztepe’nin evindeki ilk golü!

Sarı-kırmızılılar, ilk golden sonra ön alanda baskıyı artırırken sağ kanattan Arda Okan ile pozisyon üretmeye çalıştı. 63.dakikada Janderson’un pozisyonunda sarı-kırmızılı teknik ekip ve taraftarlar penaltı bekledi. Göztepe’de yeni transfer Anjorin oyuna girdi. Karşılaşmanın 71.dakikasında Ogün Bayrak, kırmızı kart gördü. Oyunda kısa süreliğine tansiyon yükseldi. 80.dakikadan sonra taraftarlar stadyumdan ayrılmaya başladı. İzmir temsilcisi, 90.dakikada penaltı kazandı. Göztepe, Juan'ın golüyle sahadan 4-2’lik skorla mağlup ayrıldı. İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.

STADYUM: Gürsel Aksel

HAKEM: Ümit Öztürk, Yusuf Susuz, Selim Şenöz

GÖZTEPE: Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhadlney, Adre Henrique, Juan, Richard Akonnor, Ege Yıldırım, Miroshi, Malcom Bokele, Janderson

TEKNİK DİREKTÖR: Stanimir Stoilov

GAZİANTEP FK: Kcper Tobıasz, Luıs Jesus, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Victor Gıdado, Kacper Kozlowski, Leo Abena, Deian Sorescu, Kerim Çalhanoğlu, Halil İbrahim Çalhanoğlu, Alexandru Maxim

TEKNİK DİREKTÖR: Orhan Ak

SARI KART: Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Armstrong, Trivante Stewart

KIRMIZI KART: Ogün Bayrak (71.dk)

GOL: Halil İbrahim Dervişoğlu (5.dk), Janna Abena (10.dk), Janna Abena (34.dk), Kacper Kozlowski (45+2), Juan Da Silva(52.dk), Juan (90.dk)