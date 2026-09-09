Zorlu Portekiz seferi öncesinde açıklanan Sporting Lizbon Galatasaray maç kadrosu sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Kafilede dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in yanı sıra orta sahanın dinamosu Mario Lemina ve savunmanın kilit ismi Wilfried Singo bulunmuyor. Kritik viraja girildi.

Devler Ligi maratonuna kayıpsız başlamak isteyen teknik direktör Okan Buruk, üç as oyuncusundan gelen sakatlık raporuyla taktik tahtasını baştan aşağı değiştirdi. Lizbon yolculuğuna genç isimlerle takviye edilen bir kafileyle çıkan temsilcimiz, yıldızlarının yokluğunda sahadan puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Gözler Lizbon'a çevrildi.

Osimhen sakat mı, Lemina ve Singo neden kadroda yok?

Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo cezalı oldukları için değil, yaşadıkları kas sakatlıkları sebebiyle Sporting Lizbon maç kadrosuna alınmadı. Başakşehir mücadelesinde kasığını tutarak kenara gelen Nijeryalı santrfor Osimhen'in tetkiklerinde, sağ adduktor kas grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Tedavisine başlanan yıldız forvetin sahalardan en az üç hafta uzak kalacağı bildirildi.

Aynı lig maçında sakatlanan Mario Lemina'nın sağ adduktor bölgesinde de benzer şekilde zorlanma ve kanama tespit edildi. Takımla çalışan savunma oyuncusu Wilfried Singo ise antrenmanda aldığı darbe sonucu sağ uyluk biceps femoris kasından sakatlandı. Üç futbolcunun da milli ara bitimindeki maçlarda takıma dönmesi öngörülüyor. Tedavi mesaisi sürüyor.

Galatasaray Sporting Lizbon maçı kamp kadrosunda kimler var?

Sarı-kırmızılı kafilede sakatlıkları bulunan Osimhen, Lemina, Singo ve kaleci Günay Güvenç haricinde toplam 21 futbolcu Lizbon uçağına bindi.

Karşılaşma ve Kadro Bilgisi Detay ve Dağılım Maç Tarihi ve Saati 9 Eylül 2026, 22.00 Canlı Yayın Kanalı TRT 1 (Şifresiz) Cezalı / Sakat Durumu Cezalı yok, 3 as futbolcu sakat Kadroya Alınmayanlar Osimhen, Lemina, Singo, Günay Güvenç Maç Kafilesi Uğurcan, Bitshiabu, Sallai, Sanchez, Torreira, Sane, Sara, Leão, Barış Alper Muhtemel Forvet Tercihi Barış Alper Yılmaz

Okan Buruk hücum hattında hangi taktiği uygulayacak?

Osimhen'in yokluğunda forvet kurgusunu yeniden planlayan Okan Buruk, ileri uçta Barış Alper Yılmaz görevlendirmesine hazırlanıyor. Hücum kanatlarını Leroy Sane ve Yunus Akgün ile hareketlendirecek olan tecrübeli çalıştırıcı, orta alanda Gabriel Sara ve genç yetenek Aleksey Batrakov ikilisinden faydalanmayı amaçlıyor.

Savunma hattında Davinson Sanchez ile El Chadaille Bitshiabu ikilisine görev verilmesi beklenirken, kalede eldivenleri Uğurcan Çakır takacak. Kanat akınlarıyla rakip ceza sahasında boşluk arayacak sarı-kırmızılılar, deplasmandan puan çıkararak devler arenasına moralli bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Heyecan dorukta.