Trendyol Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan ve son olarak sahasında Gaziantep FK’ya 4-2 mağlup olan Göztepe’de sular durulmuyor. Kötü sonuçların ardından taraftarlar oyunculara ve yönetime kesilirken kulüp kendisine tepki gösteren taraftarlara yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Göztepe'den resmi açıklama geldi

Kulüp sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.

Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Ne olmuştu?

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK’yı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrılırken, ilk yarıyı 4-0 geride tamamladı. Göztepe’nin yeni transferlerinden Gugeshashvili, ilk yarıda kalesinde dört gol görmesinin ardından tribünlerin yoğun tepkisiyle karşılaştı. Karşılaşma sırasında taraftarların protestolarına kalecinin bazı el hareketleriyle karşılık verdiği görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, ilk yarının tamamlanmasının ardından ikinci yarıya başlarken Gugeshashvili’yi oyundan aldı.

"Bir gün mutlaka sokakta karşılaşacağız”

Karşılaşmanın ardından Gugeshashvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tribünlerden gelen tepkilere yanıt verdi.

Gugeshashvili, paylaşımında “Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız” sözlerini kullanması taraftarların tepki çığ gibi büyüttü.