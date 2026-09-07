Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Erkekler Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. 2026-2027 sezonunda mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, ikinci haftada Bornova Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Salonunda rakibini misafir etti.

Uçan Adamlar, evinde kaybetti

İzmir ekibi, sahadan 32-29 mağlup ayrıldı. Göztepe Diyet Kapıma Gelsi, 12 Eylül Cumartesi günü ligin 3. maçında Mihalıççık Spor Kulübü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak siftah yapmak istiyor. Başantrenör Gonca Nahçıvanlı yönetiminde Göztepe, bir günlük dinlenmenin ardından çalışmalarına devam edecek.

“Oyuncularıma teşekkür ediyorum”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanlı, “Evimizdeki ilk maçtı, galip gelmek istiyorduk fakat kaybettik. Çok üzgünüz, maça iyi başladık. Takım olarak yüksek motivasyonla oynadık. Gürkan’ın sakatlığı moralimizi bozdu. Tekrardan toparlanamaya çalıştık, İstanbul GSK ligin güçlü takımlarından biri. Maç boyunca yetişmeye çalıştık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Son topa kadar mücadeleyi bırakmadılar”

Göztepe Spor Kulübü’nün başantrenörü Gonca Nahçıvanl, “Son topa kadar mücadeleyi bırakmadılar. İkinci yarının son anlarında oyun tekrardan bize dönse de yaptığımız hatalardan dolayı fark açıldı. Süre yetmedi ve üç farkla mağlup olduk. Lig, uzun bir serüven. Umarım sporcumuz Gürkan, kısa sürede toparlanır. Önümüzdeki hafta Mihalıççık Bld. İle karşılaşacağız. Lig, uzun bir serüven… Umarım her maçta son topa kadar savaşma devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.