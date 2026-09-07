Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de sezonun dördüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü, evinde Gaziantep FK’ya 4-2’lik skorla mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadyumu’nda kabus gibi bir gece yaşayan İzmir temsilcisi, üçüncü yenilgisini aldı. Maçın ardından basın toplantısında Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov ile Gaziantep FK’nın teknik direktörü Orhan Ak açıklamalarda bulundu. Göztepe Spor Kulübü’nün deneyimli teknik direktörü zorlu süreçte birlik olunması gerektiğini belirtirken sakatlıktan dönecek olan stoperlerin takıma dönmesiyle daha iyi olacaklarını söyledi.

“Kariyerimin en kötü 45 dakikasını yaşadım”

Göztepe ile üç senedir devam eden kariyerinde en kötü ilk yarıyı yaşadığını belirten Göztepe Spor Kulübü teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Bugün belki de benim üç senedir yer aldığım kulüpte yaşadığım en kötü 45 dakika vardı. Gerçekten olabilecek tüm kötü şeyler ilk yarıda, yapabileceğimiz tüm olası hataları bu bölümde yaptık. Sahada bir Göztepe’nin oyun şeklini hiçbir şekilde yansıtamadık. Aynı zamanda hem ofansif hem defansif olarak kaybettik. Savunmada bütün ikili mücadeleleri kaybettik. Bu bizim için büyük sıkıntı… Maçın ikinci yarısında daha güçlü bir şekilde başlayarak kendi oyunumuzu oynamak istedik. Kırmızı kartın ardından maç bitti diyebiliriz” diye konuştu.

“Hep beraber olmalıyız”

Yaşanan kötü sürecin birlik ve beraberlik olursa atlatılabileceğini söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Şimdi gerçekten çok zor ve tehlikeli bir sürecin içerisindeyiz. Bu durumu çevirmenin tek yolu; aklımızı iyi bir şekilde kullanarak sıkı bir şekilde çalışmaktır. Her zaman herkesin daha iyi performans sergileyerek Göztepe ailesinin birlik olması bizler için çok önemli… Bu zor süreç; sadece oyuncular için değil. Bu sürecin içerisinde hep beraber olursak çıkabiliriz” şeklinde konuştu.

“Üç senedir oluşturduğumuz birlikteliği bozmayalım”

Birlik ve beraberlik mesajlarını ileten Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Üç senedir oluşturduğumuz birlikteliğimizi bozmamamız gerekiyor. Ancak bu negatif ortamın içerisinde hep beraber çıkabiliriz. Sakatlığı olan stoperlerimizin bir anca önce sağlığına kavuşması çok önemli. Onlar geldiğinde daha güçlü olacağız. Çok fazla gol yiyoruz, bu bizim için iyi değil” ifadelerini kullandı.

“Kaleci kararını ben verdim”

Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; bu tarz süreçleri yönetmekte yeterince tecrübeli bir teknik direktörüm. Bir oyuncunun hata yapması önemli değil, özellikle Ege ile konuşmak gerekirse ben onun mental olarak psikolojisini korumak için böyle bir değişikliğe gittim. Kaleci Luka için kararı ben verdim. Taraftarların verdiği reaksiyonu onu ve takımı kötü etkilediğini fark ettim. O yüzden bir değişikliğe gittim. Bizim öncelikle birlik olmamız gerekiyor. Üç senedir oluşturduğumuz olumlu ortamı bozmak çok kolay. Buna kesinlikle müsaade etmemeliyiz” dedi.

“İşimize konsantre olmalıyız”

Göztepe Spor Kulübü’nün teknik direktörü Stanimir Stoilov, “Stoperler gelinceye kadar bu oyuncularla devam edeceğiz. Orada bir farklılık yapamayız. Godoi’nin dönüşüyle daha iyi olacağız. Ege, Talha genç oyuncular. Genç oyuncuların kötü performans sergilediğini düşünmüyorum. Sakatlıklar olunca stoper bölgesine takviye düşündük. Aynı zamanda sakatlıktan dönen oyuncularımızla bu bölgede çok fazla oyuncu olacaktı. Onlar gelene kadar idare ederek işimize konsantre olmamız gerekiyor” diye sözlerini sonlandırdı.

“Galibiyeti Gaziantep camiasına armağan ediyorum”

Gaziantep FK teknik direktörü Orhan Ak, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Müthiş bir karakter ile sahaya çıktılar. Özellikle oyunun ilk yarısında mükemmele yakın bir oyun sergilediler. Göztepe gibi zor deplasmanda 4 gol atabilmek her takımın harcı değildir. İkinci yarıdan daha fazla ders çıkarmamız lazım. 10 kişi kalsa da rakip, oyunun her anını doğru oynamak lazım. Doğruların kazandığı bir oyunda ne kadar az hata yaparsanız o zaman kazanmaya daha yakın olursunuz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, ligde önemli bir başarıya imza attık. Umarım bu başarıların devamı gelecektir. Gaziantep camiasına ve taraftarlarına galibiyete armağan hediye ediyoruz” diye konuştu.

“Bütün oyuncularım özveriyle oynadı”

Gaziantep FK teknik direktörü Orhan Ak, “Gaziantep’te bana teklif geldiğinde hemen kabul ettim. Göztepe şöyle bir takım; yıllardır aynı benzer oyunu var. Esasında oyunu baştan koparmak istediler. Geçen senenin formasyonuna göre sahaya çıkarak agresif oynarsak başarılı olacağımızı düşünüyorduk. Özellikle ilk yarıda bunun karşılığını aldık. Çok agresif çıkışlarla topu kazandığımız yerde kalecimizin ayağıyla çıkışları bizi doğru yönlendirdi. Kozlowski’ye teşekkür ediyorum. Bugün kaptanla birlikte bütün oyuncularımız özveriyle oynadı” şeklinde konuştu.