Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de sezonun dördüncü haftasında Göztepe Spor Kulübü ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. İzmir temsilcisi, sahadan 4-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Gürsel Aksel Stadyumunda kabus gibi bir gece yaşayan sarı-kırmızılılarda kaleci Luka Gugeshashvili, taraftarlardan büyük tepki topladı. İlk yarıda kalesinde 4 yiyen Gürcü kaleci, yuhalandı. Özellikle kale arkası tribününde ıslıklarla tepki gören Gugeshashvili, sırtını taraftarlara döndü.

“İkinci yarıda kenara geldi”

Soyunma odasına giderken Göztepeli taraftarlar, yine kaleciye büyük tepki gösterdi. İlk yarının son bölümlerinde Göz-Göz’lü taraftarlar “Göztepe’nin evladı Arda Özçimen” tezahüratlarında bulundu. İkinci yarıda teknik direktörü Stanimir Stoilov, genç kaleciyi sahaya sürdü. Maç bittiğinde hiç gol yemeyen ve başarılı kurtarışlarıyla dikkat çeken 24 yaşındaki Arda Özçimen, kale arkasındaki tribünlerde yer alan taraftarlar ile kucaklaştı.

“Benim mücadelemi ve karakterimi kimse sorgulayamaz”

Gaziantep FK maçında taraftarların yoğun tepkisini çeken Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var” ifadelerine yer verdi.

“Hayat uzun, dünya küçük”

Göztepe kalecisi Luka Gugeshashvili, “Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum. Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...