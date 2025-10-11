Son Mühür- Sosyal medyada takipçilerine teknolojideki son gelişmeleri duyuran Teknoloji editörü Erdi Özüağ'ın ''Volkswagen yazılımı başaramıyor'' açıklaması otomobil tutukunlarının ana gündem konularından biri oldu.

''Volkswagen’in otomobillere yazılım geliştirmesi için kurduğu Cariad şirketi 5 yılda neredeyse 10 milyar dolar yaktıktan sonra reset atıyor ve sıfırdan yazılım yapmak yerine tedarikçilerden gelen yazılımların entegrasyonuna yoğunlaşıyor.'' diyen Özüağ,

''Hemen hemen aynı sürede, sadece 2.5 milyar dolarlık yatırımla Xiaomi sıfırdan otomobil üreticisi oldu, fabrika kurdu, yazılımlarını yaptı ve 500 binden fazla otomobil sattı, sevkiyatlar tavan seviyede, 1.5 yıl bekleme süresi var.'' bilgisini paylaştı.

Butik markaları olan bir şirkete dönüşür...



Erdi Özüağ'ın Volkswagen'le ilgili mesajını değerlendiren Alphan Manas,

''2030'a kadar Volkswagen Alman ekonomisinde yok olacak kadar küçülüp butik markaları olan bir şirketler topluluğuna döner.'' iddiasını gündeme getirdi.

Manas, ''Benim görüşüm sahip olduğu Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche gibi markaların dışında (SEAT'ı da kapatır) kendi modelleri Polo, Golf, T-Roc, Tiguan, Tayron, Touran, Passat ve Touareg ortadan kalkar. Sadece 3 çeşit elektrikli ID model üreten 2-3 fabrikaya düşer.'' değerlendirmesinde bulundu.

