Sıcak haldeyken akışkan görünen yağ ve gres, boruların içinde kısa sürede katılaşıyor. Bu maddeler duvarlarda yapışkan bir tabaka oluşturarak zamanla kalınlaşıyor ve suyun geçişini ciddi şekilde kısıtlıyor. Uzmanlara göre çok küçük miktarlar bile uzun vadede tamamen tıkanmış bir giderle sonuçlanabiliyor.

Et suyunun ve yağlı sosların bırakabileceği kalıcı tıkanmalar

Et sularında bulunan yağ parçacıkları, boru yüzeyine tutunarak katman oluşturuyor. Aynı durum yağlı soslarda da görülüyor. Sertleşen bu kütle hem kötü kokuların kaynağı oluyor hem de gideri tamamen kapatabiliyor. Bu nedenle et suyu ve yağlı sosların lavaboya değil, uygun atık kaplarına dökülmesi öneriliyor.

Kahve telvesinin boru içinde biriken görünmez etkisi

Suda çözünmeyen kahve telvesi, boru içinde topaklanarak birikiyor. Yağ ve sabun kalıntılarıyla birleştiğinde güçlü bir tıkanıklığa dönüşüyor. Düzenli telve dökülen lavabolarda tıkanma sorununun kaçınılmaz hale geldiği belirtiliyor.

Çay yapraklarının boruda şişerek oluşturduğu risk

Çay yaprakları suyun içinde dağılsa da boru yüzeyine yapışarak zamanla şişiyor. Bu kalıntılar, yağ ve deterjanla birleştiğinde boru içini tamamen dolduran sert tabakalar oluşturuyor. Çay artıklarının çöpe atılması, gider sağlığı için temel bir kural olarak gösteriliyor.

Un, irmik ve nişasta karışımlarının hamur etkisi

Un, irmik ve nişasta içeren karışımlar suyla temas ettiğinde hamura dönüşüyor. Bu hamur, boru duvarına yapışarak kuruduğunda beton benzeri bir tabakaya dönüşüyor. Tesisatçılar, en zorlu tıkanıklıkların bu maddelerden kaynaklandığını belirtiyor.

İnşaat malzemeleri ve boya artıklarının anında sertleşmesi

Çimento, alçı ve boya incelticileri gibi maddeler boruların içinde dakikalar içinde taş gibi sertleşiyor. Bu tür atıkların lavaboya dökülmesi çoğu zaman boru hattının tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden oluyor ve tesisatın değiştirilmesini gerektiriyor.

Agresif kimyasalların borularda bıraktığı kalıcı hasar

Benzin, tiner ve aseton gibi çözücüler, borularda kullanılan plastik ve kauçuk contaları eritebiliyor. Metal borularda ise korozyona neden olabiliyor. Toksik buharlarıyla sağlık riski de oluşturan bu kimyasalların lavaboya dökülmesi kesinlikle önerilmiyor.