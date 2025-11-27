Evinde hem huzur hem de bolluk arayışında olanların son dönemde en çok tercih ettiği bitkilerden biri Crassula Ovata oldu. Para çiçeği adıyla bilinen bu sukulent, Uzak Doğu kültürlerinde uzun yıllardır bereketi simgeleyen bitkiler arasında yer alıyor. Yuvarlak yapraklarıyla “para enerjisini” çektiğine inanılması, bitkiye olan ilgiyi her geçen gün artırıyor.

Feng Shui geleneği para çiçeğini neden öneriyor

Crassula Ovata, özellikle Feng Shui uzmanlarının önerileriyle yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bitkinin evin giriş bölümüne veya oturma odasının kuzey tarafına konumlandırılmasının pozitif enerji akışını artırdığını aktarıyor. Bu yerleşimin, evde maddi ve manevi bolluk oluşturduğu yönündeki inanç, para çiçeğinin popülerliğinde etkili oluyor.

Bakımı zahmetsiz olduğu için tercih ediliyor

Para çiçeğinin ilgi çeken bir diğer özelliği bakım kolaylığı. Etli yaprakları sayesinde suyu uzun süre muhafaza eden bitki, haftada bir sulamayla sağlıklı şekilde gelişebiliyor. Aydınlık fakat doğrudan güneş ışığı almayan bir köşe, büyümesi için yeterli görülüyor. Doğru koşullar sağlandığında bir ay içinde gözle görülür şekilde geliştiği belirtiliyor.

Bereket inancı bilimsel temellere dayanmıyor

Uzmanlar, Crassula Ovata’nın bereket getirdiğine yönelik inancın bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtiyor. Ancak bitkinin bulunduğu ortamda hava kalitesine katkı sunduğu ve görsel olarak huzur sağladığı konusunda görüş birliği bulunuyor. Bu nedenle para çiçeğinin dekoratif ve psikolojik etkileri nedeniyle tercih edildiği ifade ediliyor.

Sosyal medyada popülerlik kazanması talebi artırdı

Son aylarda sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları, para çiçeğinin popülerliğini daha da artırmış durumda. Birçok kişi evine bu bitkiyi aldıktan sonra olumlu değişimler yaşadığını öne sürüyor. Bu anlatılar, bitkinin kısa sürede trend haline gelmesine neden oldu.

Crassula Ovata, bereket sembolü olarak anılsa da bilimsel bir kanıta dayanmayan bu inanç, bitkinin popülerliğini azaltmıyor. Kolay bakım özellikleri, dekoratif görünümü ve Feng Shui felsefesindeki yeri sayesinde para çiçeği, evine huzur ve bolluk arayanların tercih ettiği bitkiler arasında yer almayı sürdürüyor.