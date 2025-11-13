Son Mühür / Alper Temiz - Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda gençlerden dikkat çekici bir girişim geldi. SÜGEP (Sürdürülebilir Gelecek Platformu) Genç Sürdürülebilirlik Liderleri, akıllı kentsel dönüşüm sürecinde yenilenebilir enerji sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi çağrısında bulundu. Platformun kurucusu Umut Dilsiz, “Her yeni bina kendi elektriğini üretmeli, kendi enerjisini yönetmeli” diyerek projeyi TBMM Çevre Komisyonu üyelerine sundu.

Kendi enerjisini üreten şehirler

Paris Anlaşması’na bağlılık ve ulusal iklim politikaları çerçevesinde hazırlanan model, kentsel dönüşümü yalnızca bir yapı yenileme süreci değil, “sürdürülebilir şehir ekonomisine geçiş fırsatı” olarak tanımlıyor. SÜGEP tarafından geliştirilen taslak öneri, yeni yapılacak tüm binalarda fotovoltaik (güneş paneli) sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini ve yapıların elektrik, ısınma ve araç şarjını kendi ürettiği enerjiyle karşılamasını öngörüyor. Model, hane bütçelerinde enerji maliyetlerini sıfırlamayı hedeflerken, aynı zamanda Türkiye’nin doğalgaz bağımlılığını azaltacak ve karbon salımını önemli ölçüde düşürecek bir enerji dönüşümünü öngörüyor.

“Yasa değişikliği için destek bekliyoruz”

SÜGEP Akademi Kurucusu Umut Dilsiz, Komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmede, akıllı kentsel dönüşümün Türkiye’nin enerji arz güvenliği ve iklim politikaları açısından stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı:

“2053 Net Sıfır hedefi kâğıt üzerinde kalmamalı. Kentsel dönüşüm yasasına, enerji üreten binaları zorunlu kılacak açık bir madde eklenmeli. Her bina bir enerji santraline dönüşebilir. Bu hem çevresel hem ekonomik bir devrimdir.” Dilsiz, projeyi destekleyen genç liderlerin yarın Ankara’da saha çalışması yaparak milletvekilleriyle birebir temaslarda bulunacağını, yasa teklifine ilişkin teknik ve ekonomik verileri paylaşacaklarını belirtti.

Komisyon üyelerine sunuldu

Hazırlanan raporun, TBMM Çevre Komisyonu’nun tüm üyelerine sunulduğu ve modelin teknik fizibilite, maliyet ve karbon azaltım etkileriyle birlikte detaylı biçimde anlatıldığı öğrenildi. Komisyonun bazı üyelerinin de, önerinin mevcut Kentsel Dönüşüm Yasası içinde yer almasının enerji verimliliği hedefleriyle uyumlu olduğunu ifade ettiği belirtildi.

Enerji dönüşümünde genç vizyonu

SÜGEP Genç Sürdürülebilirlik Liderleri, Türkiye’nin küresel iklim hedefleriyle uyumlu politikalar geliştirmesinde gençlerin yenilikçi fikirlerine yer verilmesi gerektiğini savunuyor. Platform, akıllı kent planlamasında yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi ve dijital altyapı entegrasyonu gibi başlıklarda da yeni modeller geliştirmeye devam ediyor.