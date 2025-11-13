Son Mühür / Alper Temiz - İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi, Sinpaş GYO’nun Marmaris Kızılbük’te yürüttüğü turizm ve konut projesine ilişkin yapı ruhsatı ve imar durum belgesinin iptalini kaldırdı. Muğla 3. İdare Mahkemesi, bilirkişi raporlarına dayanarak ruhsatların imar planına, Kıyı Kanunu’na ve plan notlarına aykırı olduğu gerekçesiyle projeyi durdurmuştu. Ancak Bölge Mahkemesi, “mevcut planların geçerli olduğu, özel mülkiyetin kontrollü kullanım bölgesi içinde kaldığı” gerekçesiyle bu kararı bozdu.

Mahkeme kararında, 2518 parsel sayılı taşınmazın 1986’dan itibaren imar planı kapsamında olduğu, 2005 tarihli revizyon planının geçerliliğini koruduğu vurgulandı. Böylece milli park sınırları içindeki alanda yapılaşmaya izin verilmiş oldu.

“Milli park halkındır, doğa kimsenin mülkü değildir”

Kent Politikaları Derneği ve MUÇEP Marmaris Meclisi, karara sert tepki gösterdi. İki kuruluşun ortak açıklamasında, “Milli parklar, kıyılar ve kamusal alanlar sermaye projelerine teslim edilemez” denilerek şu ifadeler kullanıldı: “Bölge İdare Mahkemesi’nin yaklaşımı, milli park rejiminin hukuki bağlayıcılığını ve kamu yararına dayalı koruma ilkesini zayıflatmaktadır. Bu karar, çevre hakkı, hukuk devleti ve planlama ilkeleri açısından son derece sakıncalıdır.” Dernek, kararın üst yargı mercilerine taşınacağını belirterek, kamu yararı ve çevre hakkı için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı: “Milli parklar halkındır, kıyılar halkındır; doğa kimsenin mülkü değildir.”

Arka plan: Uzun süredir süren hukuk mücadelesi

Kızılbük’teki proje, 163 bin metrekarelik alanın milli park sınırları içinde kalması nedeniyle yıllardır çevre örgütlerinin tepkisini çekiyor. “Sinpaş Kızılbük Thermal Resort” adıyla yürütülen proje kapsamında 555 konut, otel blokları ve turistik tesisler bulunuyor. Mahkeme kararında, alandaki yapılaşmanın 1980’li yıllardan itibaren “kısmi yapılaşma” statüsünde olduğu belirtilerek, kıyı mevzuatına getirilen sonradan gelen sınırlamaların uygulanamayacağı yönünde yorum yapıldı. Kent politikaları çevrelerinde bu karar, “milli park sınırlarının fiilen delindiği” bir emsal olarak değerlendirildi.