Son Mühür - Gençlerbirliği’nin eski futbolcularından ve teknik direktörü Metin Diyadin, kulüpteki son gelişmelere sert tepki göstererek camiayı genel kurula davet etti. Genel kurul üyesi de olan Diyadin, yönetim sürecine ilişkin eleştirilerini kamuoyuna açıkladı.

Büyük şok

Diyadin, kulüple olan bağını "Gençlerbirliği benim ailemin bir parçasıdır" sözleriyle dile getirirken, İlhan Cavcav sonrası dönemde yönetimlerde istikrarın sağlanamadığını vurguladı. Kulübe çok sayıda yeni delegenin katıldığını ve genel kurula gidildiğini hatırlatan Diyadin, 700 milyon TL gelirine rağmen 1,5 milyar TL’lik bütçenin sürdürülebilir olmadığını ifade etti. Bu açıklamalar sosyal medyada geniş yankı buldu ve kulüpte deprem etkisi yarattı.

'Ahlak' vurgusu

Osman Sungur’un istifasının ardından yönetimin kendi içinden başkan seçmesini eleştiren Diyadin, bu durumun camiada ciddi soru işaretleri oluşturduğunu belirtti. Efsane teknik adam, "Bazı uygulamaların hukuki dayanağı olabilir, ancak ahlaki bir geçerliliği yoktur. Vicdana aykırı olanı hukukla savunamazsınız" sözleriyle yönetim anlayışına tepki gösterdi.

Diyadin, mevcut yönetimin 2,5 yıl daha görevde kalmasının doğru olmadığını belirterek, kısa süre içinde yeni bir genel kurulun toplanması gerektiğini vurguladı:

"Genel kurul Osman Sungur’u 3 yıllığına seçti. Bu yönetim 2,5 yıl görevde kalmamalı. Camia yeni bir genel kurul bekliyor. Eğer saha sonuçları kötü giderse büyük bir enkaz oluşur. Gençlerbirliği bunu hak etmiyor"