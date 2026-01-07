Gelinim Mutfakta'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 2 Ocak Cuma günü yapılan hafta finalinde Yağmur 47 puan alarak yarışmaya veda etmişti. Miyase ise 79 puanla hem haftanın birincisi olmuş hem de 10 altın bileziğin sahibi olmuştu. Yeni haftaya Tuğba, Miyase, Kader ve yeni gelen yarışmacı Gülay ile devam eden program, 5-6 Ocak tarihlerinde Tuğba'nın performansıyla dikkat çekmişti.

Tuğba'nın başarılı performansı

Haftanın ilk iki gününde Tuğba oldukça başarılı bir grafik çizdi. 5 Ocak Pazartesi günü gelinlerden Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden Çakallı Menemen yapmaları istenmişti. Lezzet, kıvam, sunum ve doğrama tekniklerinin dikkatle değerlendirildiği günün sonunda en yüksek puanı alan gelin Tuğba oldu. Günün birincisi olarak çeyrek altının sahibi olan Tuğba, haftaya avantajlı başlamıştı.

6 Ocak Salı günü yayınlanan bölümde ise gelinler Afyonkarahisar'ın meşhur Cüllama Köfte tarifini hazırlamışlardı. Yapılan puanlamalar sonucunda günün birincisi 20 puanla yine Tuğba oldu. Üst üste iki gün birinci olan Tuğba, hafta finaline güçlü gireceğinin sinyallerini vermişti. Bu başarı, Tuğba'nın bu hafta 10 altın bileziği kazanma şansını artırmıştı.

7 Ocak bölümünde yaşanan gelişme

7 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde Tuğba'nın görünmemesi izleyicileri şaşırttı. Programın henüz tam olarak açıklanmayan detayları nedeniyle Tuğba'nın bugünkü bölüme katılıp katılmadığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Sosyal medyada izleyiciler, Tuğba'nın sağlık durumu veya kişisel sebeplerle programa ara verip vermediğini merak ediyor.

Gelinim Mutfakta'da yarışmacıların zaman zaman sağlık sorunları, aile acil durumları veya diğer özel sebeplerle programa ara verdikleri biliniyor. Ancak Tuğba'nın durumu hakkında program yapımcıları veya Kanal D tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Günün sonunda açıklanacak puan durumu ve yarışmanın geri kalan bölümleri Tuğba'nın durumu hakkında daha fazla bilgi verebilir.

Gelinim Mutfakta'da bu hafta kimler yarışıyor?

2 Ocak'ta Yağmur'un elenmesinin ardından programa yeni katılan Gülay, haftanın ilk günlerinde performansıyla dikkat çekti. Şu an yarışmada Tuğba, Miyase, Kader ve Gülay bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın birincisi Miyase, bu hafta da güçlü bir performans sergileyerek üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Haftanın finali 9 Ocak Cuma günü gerçekleşecek. O gün hem günün çeyrek altını alan gelin belirlenecek hem de hafta boyunca toplanan puanlara göre 10 altın bileziğin sahibi açıklanacak. Aynı zamanda en düşük puanı alan yarışmacı programdan elenerek yarışmaya veda edecek. Tuğba'nın durumunun netleşmesi ve hafta finaline katılıp katılmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Sosyal medyada yoğun merak

Tuğba'nın bugünkü bölümde olmaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Program takipçileri Twitter ve Instagram'da Tuğba'nın durumu hakkında yorum yaparak meraklarını dile getirdi. Bazı izleyiciler Tuğba'nın sağlık sorunları yaşamış olabileceğini düşünürken, bazıları da aile ile ilgili acil bir durumdan dolayı programa katılamadığını tahmin ediyor.

Gelinim Mutfakta, Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün saat 14.00'te Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Program, gelin adaylarının mutfak becerilerini sergilemeleri ve kayınvalidelerin puanlamasıyla yarıştığı formatlı ile izleyicilerden büyük ilgi görüyor.