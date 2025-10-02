Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 22’nci oturumunda yaptığı konuşmada NATO, Avrupa ve Ukrayna kriziyle ilgili önemli mesajlar verdi. Putin, Rusya’nın NATO’ya saldıracağı yönündeki iddiaları ‘saçmalık’ olarak nitelendirdi.

“NATO’ya saldıracağımız iddiaları saçmalık”

Putin, Rusya’nın NATO’ya saldıracağı yönündeki açıklamaları kesin bir dille reddetti. “Avrupa, Rusya’yı yüzyıllardır düşman olarak görüyor. Avrupa’nın militarizasyonuna karşı cevabımız güçlü ve etkili olacak. Asla zayıflık ya da kararsızlık göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Batı, Ukrayna halkını feda edilebilir görüyor”

Avrupa ve Batı politikalarını eleştiren Putin, Batı ülkelerinin mutlak hegemonyalarını dayatmaya çalıştığını ancak bunun artık mümkün olmadığını söyledi. Putin, “Batı Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor. Avrupa, Ukrayna’daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Eğer NATO, Rusya sınırlarına bu kadar yaklaşmasaydı, Ukrayna’daki savaş önlenebilirdi” dedi.

Yaptırımlar ve Rusya’nın mücadelesi

Batılı ülkelerin son yıllarda uyguladığı yaptırımlara değinen Putin, “Rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduruk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak biz, eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik” ifadelerini kullandı.

Gazze krizi ve Trump’ın planı

Konuşmasında Orta Doğu’ya da değinen Putin, Gazze’deki durumu “felaket” olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın iki devletli çözüm önerisine değinen Putin, “Eğer Trump’ın planı iki devletli çözüme katkı sunacaksa biz de destekleriz” açıklamasında bulundu.

Küresel mesaj: “Her gücün bir sınırı vardır”

Putin, dünya siyasetine dair genel değerlendirmesinde, “Her ülke kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir. Dünyada başkalarının çıkarlarını yok sayarak tek taraflı kararlar almak artık mümkün değildir” sözleriyle çok kutuplu düzen vurgusu yaptı.