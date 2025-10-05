Galaxy S26’da yer alacak APV kodek desteği sayesinde kullanıcılar, kalite ve renk bozulması olmadan kayıpsız video çekimi gerçekleştirebilecek. Bu teknoloji, ciddi anlamda profesyonel seviyede, sinematik video deneyimi sağlıyor.

Samsung mühendisleri, yeni modelde Galeri uygulamasına LOG videolara LUT ekleme özelliği kazandırıyor; bu sayede kullanıcının çektiği videolar üzerinde daha yüksek düzeyde renk ve kontrast yönetimi mümkün oluyor. Galaxy S26, Full HD ve 4K çözünürlükte 25, 50 ve 100 fps kare hızı seçeneklerine, 8K için ise 25 fps değerine ulaşıyor. Bu geniş kare hızı seçeneği, özellikle içerik üreticileri ve profesyonel kullanıcılar için yeni bir özgürlük alanı sunuyor.

Sinematik Deneyim ve Stabilizasyon Desteği

Samsung Galaxy S26 ile gelen APV kodek, RAW’dan daha az depolama alanı gerektiriyor ve gigabit aralığına kadar yüksek bit hızında kayıt imkanı tanıyor. Ayrıca Samsung, bu modelde yeni Horizon Lock özelliği ile video sabitlemeyi çok daha ileri bir seviyeye taşıyor. Bu özellikle birlikte, hareketli çekimlerde görüntü stabilitesini maksimuma çıkarıyor ve profesyonel ekipman gerektirmeden sinematik sonuçlar elde edilmeye imkan tanıyor.

Tasarım ve Donanımda Gelişmeler

Galaxy S26 ailesinde, geçmiş dönemin nostaljik kamera çıkıntısı tasarımı tekrar gündemde. Pro ve Ultra modellerin kamera dizaynı, profesyonel video kaydına destek sağlamak için geliştirildi. Samsung ayrıca S26 Ultra’da ekran parlaklığını ve renk doğruluğunu artıracak yenilikler üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar için yenilikçi şarj özellikleri ve One UI 8.5 güncellemeleriyle birlikte, modelin hız ve batarya performansı beklentileri de yükseliyor.

Samsung’un Galaxy S26 serisiyle getirdiği yeni video, stabilizasyon ve renk yönetimi teknolojileri, profesyonel seviyede içerik üretenler için büyük avantajlar sağlıyor. Rakiplerinden ayrışan APV kodek, LUT entegrasyonu ve Horizon Lock gibi özellikler teknoloji pazarında yeni bir standart belirleyebilir. Galaxy S26, çekim gücü ve yenilikçi donanımıyla 2025 yılına damgasını vuracak akıllı telefonlardan biri olmaya aday.