Siyah-beyazlı taraftarların merakla araştırdığı Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak ve hangi ülkede yapılacak soruları spor kamuoyunda ilk sıraya yerleşti. Yönetim kanadı, kış dönemindeki yoğun fikstürü, uzun uçak seyahatlerini ve takımın yorgunluk payını hesaba katarak Gürcistan hamlesini masaya sürdü.

Planlar sil baştan. Masadaki en güçlü alternatif Karadeniz kıyısındaki Batum kenti oldu.

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı nerede oynanacak?

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı büyük olasılıkla Gürcistan’ın Batum kentinde oynanacak. Siyah-beyazlı kurmaylar, hem İstanbul’a yakınlığı hem de Türk vatandaşları için vizesiz ve pasaportsuz seyahat kolaylığı sebebiyle Batum Stadyumu tercihini UEFA yönetimine resmi öneri olarak sundu.

Kulüp yönetimi, daha önce Macaristan’ın Debrecen şehrinde oynanan ve seyircisiz geçen Maccabi Tel Aviv randevusundaki mesafeyi ve taraftar mahrumiyetini bu kez yaşamak istemiyor. İki federasyon ve emniyet birimleri arasındaki resmi yazışmalar bittiğinde nihai onay uefa.com üzerinden futbolseverlere duyurulacak.

Gözler resmi kararda. Gürcistan Futbol Federasyonu ile yürütülen temaslarda son pürüzler gideriliyor.

Beşiktaş Hapoel maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

UEFA takvimine göre Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva arasındaki 5. hafta mücadelesi 26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak. Tarafsız sahaya taşınan karşılaşmanın başlama saatinde bir değişiklik planlanmıyor.

Karşılaşma Bilgisi İlk Planlanan Durum Masadaki Güncel Karar Karşılaşma Tarihi 26 Kasım 2026 Perşembe 26 Kasım 2026 Perşembe Başlama Saati 20.45 20.45 Ev Sahibi Stadyum Tüpraş Stadyumu (İstanbul) Batum Stadyumu (Gürcistan) Seyirci Durumu Biletli İç Saha Tribünü Gürcü Emniyeti İznine Bağlı Resmi Takip Kanalı UEFA Resmi Portalı bjk.com.tr

Karşılaşmaya Türk taraftarlar ve seyirciler alınacak mı?

Mücadeleye seyirci alınıp alınmayacağını ev sahibi olarak belirlenecek ülkenin yerel emniyet yetkilileri tayin edecek. Gürcistan hükümetiyle temaslarını sıklaştıran Beşiktaş yönetimi, Artvin Sarp Sınır Kapısı üzerinden karayoluyla kolayca ulaşılabilen Batum’da tribünlerin Türk seyircilere açık tutulmasını talep ediyor.

Nefesler tutuldu. Karadeniz kapısındaki kritik 90 dakikada tribün kapılarının açılıp açılmayacağını UEFA ile Gürcistan makamlarının ortak güvenlik toplantısı belirleyecek.