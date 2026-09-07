Son Mühür/Hüseyin Demir Hentbol Kadınlar Süper Lig’de büyük heyecan devam ediyor. Birbirinden heyecanlı ve keyifli maçlar oynanırken kalite, rekabet artıyor. Göztepe Spor Kulübü ile Armada Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü kozlarını paylaştı.Karşılaşmanın hakemleri; Fuat Çam ile Orhan Karabulut oldu. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonunda oynanan müsabakada sarı-kırmızılılar, rakibine 32-24 mağlup oldu. Böylelikle İzmir temsilcisi, ikinci kez yenildi. Önümüzdeki hafta Göztepe Spor Kulübü, evinde Mc Sistem Yozgat ile karşılaşacak.

“Maçta tutunmayı bildik”

Maçta basit hatalar yaptıklarını belirten Göztepe Spor Kulübü’nün başaantrenörü Hikmet Vurgun, “Ligin ikinci yarısında Bodrum Yalıkavak deplasmanındaydık ve maalesef istediğimiz sonuçla karşılaştık. İlk yarı itibariyle iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Ufak tefek hatalarımız olsa da maçta tutunmayı bildik. Ancak 2.yarının özellikle ilk 10 dakikasından sonra maalesef bireysel hatalar, pas hataları, atış hataları gibi küçük teknik hatalar kalemize; gol olarak döndüğü zaman fark gittikçe açıldı ve sonlara doğru maalesef maçtan koptuk. Bizde önümüzdeki maçları düşünerek farklı taktik versiyonları deneyerek önümüzdeki maçların hazırlığı gibi düşündük” ifadelerini kullandı.

“Ders çıkararak önümüzdeki maçlara bakacağız”

Güçlü bir rakiple karşılaştıklarını, bu mağlubiyetten ders çıkarmaları gerektiğini söyleyen Göztepe Spor Kulübü’nün başantenörü Hikmet Vurgun, “Rakibimiz çok güçlüydü. Son Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibi ve 4 tane yabancısı olan iyi bir takım. Son dönemlerde hentbolda önemli bir marka. Bizde Göztepe Spor Kulübü olarak hedefleri takım olarak geldik. Bu maçtan ders çıkararak önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.