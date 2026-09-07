Son Mühür- Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon son 16'ya kalma başarısı gösterdiği Şampiyonlar Ligi yeni sezonda bu hafta start alacak.

Ligin ilk dört haftasında liderliği eline geçiren Galatasaray şampiyonlar ligi ilk maçında Portekiz'de Sporting Lizbon'a konuk olacak.

Sarı kırmızılı ekipte Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina yer almayacak. Sezonun flaş transferi Leao'nun maç eksiği nedeniyle ilk 11'de başlaması beklenmiyor.



Galatasaray geçtiğimiz sezon yine Victor Osimhen'den eksik çıktığı Eintracht Frankfurt maçında sahada 5-1 yenik ayrılmış ancak sonrasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekmişti.



Fenerbahçe huzur arıyor...



Aziz Yıldırım'ın başkanlığında İsmail Kartal'la sezona giren Fenerbahçe ligin ilk dört haftasında aldığı iki yenilgiyle moralsiz günler geçiriyor. Ezeli rakibi Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetten çok sahada oynanna oyundan memnun kalmayan camiada gözler Roma maçına çevrildi.

Evinde İtalya'nın güçlü ekibi karşısında Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başlamak isteyen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun yeniden ilk 11'e dönmesi bekleniyor.



Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın TSİ programı şöyle:



8 Eylül Salı



19.45 AEK (Yunanistan) - LASK (Avusturya)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Aston Villa (İngiltere)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

22.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Lille (Fransa) - Real Betis (İspanya)



9 Eylül Çarşamba



19.45 Barcelona (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

19.45 Stuttgart (Almanya) - Viking (Norveç)

22.00 Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Sporting (Portekiz) - Galatasaray

22.00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)



10 Eylül Perşembe



19.45 Fenerbahçe - Roma (İtalya)

19.45 PSV (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Slavia Prag (Çekya) - Lens (Fransa)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sabah (Azerbaycan)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Como (İtalya) - Leipzig (Almanya)