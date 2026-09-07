UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan fırtınası başlıyor. Ülkemizi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının açılış mücadelesinde İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli futbolseverler, mücadelenin oynanacağı tarihi, başlama saatini ve ekranlara geleceği kanalı araştırıyor.

FENERBAHÇE ROMA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Roma arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 10 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Dev mücadelede ilk düdük Türkiye saati ile 19.45'te çalacak. Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanlarla zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE ROMA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI VE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kritik Roma randevusu TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşma aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de naklen takip edilebilecek.

FENERBAHÇE'NİN 2026-2027 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertli temsilcimizin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı 8 maçlık takvim şu şekildedir:

10 Eylül 2026 Perşembe: Fenerbahçe - Roma (19.45)

14 Ekim 2026 Çarşamba: Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 Salı: Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 Çarşamba: Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 Çarşamba: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 Çarşamba: LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 Çarşamba: Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 Çarşamba: Atletico Madrid - Fenerbahçe