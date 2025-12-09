Son Mühür- Çinli markaların hızla büyümesi karşısında rekabet gücünü artırmak isteyen Ford, Avrupa segmentine özel küçük elektrikli otomobil üretimi için Renault ile ortak çalışma başlattı. İki şirket tarafından üretilecek modellerin uygun fiyat politikasıyla pazara sunulması hedefleniyor.

İlk model 2028’de satışa çıkacak

Anlaşma kapsamında geliştirilecek iki elektrikli araçtan ilki, Fransa'nın kuzeyindeki Renault fabrikasında üretilecek. Modelin 2028 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu adımın hem Ford’un Avrupa operasyonlarını güçlendirmesi hem de Renault’nun elektrikli araç portföyünü genişletmesi bekleniyor.

“Hayatımız için mücadele ediyoruz”

Ortak duyurudan önce Paris’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ford CEO’su Jim Farley, Çinli üreticilerin uygun fiyatlı araçlarına karşı nasıl bir strateji izleyecekleri yönündeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi:

“Sektörde hayatımız için mücadele ettiğimizin farkındayız. Avrupa’da yaşananlar bunun en net örneğidir.”

Farley, Çinli şirketlerin özellikle gelişmekte olan pazarlarda ciddi rekabet yarattığını vurguladı.

Avrupa üreticileri Çin baskısı altında

BYD, Changan ve Xpeng gibi Çin merkezli üreticilerin Avrupa pazarındaki payı hızla artarken, sektör temsilcileri rekabetin giderek zorlaştığını dile getiriyor. Çinlilerin hafif ticari araçlardaki satış miktarı henüz düşük görünse de pazarın geleceğinde önemli bir etkileri olacağı değerlendiriliyor.

Renault CEO’su Francois Provost da işbirliğinin zamanlamasına dikkat çekerek,

“Çinliler yakında gelecekler, bu yüzden beklemek istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ford’un Avrupa’daki pazar payı eriyor

Son yıllarda Avrupa’da binek araç varlığını kademeli olarak azaltan Ford’un bölgedeki pazar payı da geriledi. Şirketin pazar payı 2019 yılında %6,1 iken, bu yılın ilk 10 ayında %3,3 seviyesine düştü. Ford ayrıca Almanya’daki Saarlouis fabrikasını bu yıl kapatarak üretim ağını yeniden yapılandırmıştı.