Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, CHP İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti’ye geçeceğini iddia etti. Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre; Fıçı, 10 Eylül Perşembe günü düzenlenecek programla AK Parti’ye katılacak.

Cumhur İttifakı’ndan iddialara doğrulama

İddialara ilişkin Fıçı’dan henüz bir açıklama gelmezken, özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı meclis üyelerinden transferle ilgili doğrulama geldi.

Gürbüz’den tepki

Öte yandan CHP’li eski Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Yazıklar olsun” ifadesiyle Fıçı’ya tepki gösterdi.

CHP'yi takipten çıktı

Hakkındaki AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Fıçı'nın telefonunun ise kapalı olduğu kaydedildi. Ayrıca Fıçı'nın sosyal medya hesaplarından CHP'yi takipten çıkardığı da dikkatlerden kaçmadı.

CHP'de kırılma yaşanabilir

Fıçı’nın siyasi geçmişi dikkate alındığında, olası bir geçişi yalnızca bir “parti değişikliği” olarak okumak eksik kalacaktır. CHP örgütünü yakından tanıyan, partinin çeşitli kademelerinde görev almış bir ismin Cumhur İttifakı cephesine geçmesi, hem CHP açısından hem de katılacağı yeni siyasi yapı açısından önemli bir kırılma yaratabilir.

CHP cephesinde böyle bir ayrılığın nedenleri ve beraberinde başka isimleri getirip getirmeyeceği tartışılırken, AK Parti açısından ise uzun yıllar CHP siyaseti içerisinde bulunmuş bir ismin tercihi güçlü bir siyasi mesaj olarak değerlendirilebilir.