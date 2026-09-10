TFF 3. Lig 2. Grup’taki ilk maçında evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan Altay, cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak Karşıyaka derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Transfer yasağı sebebiyle sezona altyapı ağırlıklı bir kadroyla başlayan siyah-beyazlılar, Karşıyaka’yı mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını kazanmayı hedefliyor.

Gençler zorlu sınavda

İlk haftadaki Denizli mücadelesine tamamı altyapıdan çıkan isimlerden kurulu ve 20.4 yaş ortalamasına sahip bir kadroyla giren İzmir ekibi, Karşıyaka karşısında da altyapısından yetişen genç oyuncularına güvenecek.

Sezon başı antrenmanlarına geç katılan stoperler Sefa ve Yunus Efe’nin derbi kadrosunda yer alıp almayacağı ise teknik direktör Tuna Üzümcü’nün yapacağı son değerlendirmenin ardından belli olacak.

Kadroda önemli eksikler var

Altay, kritik randevu öncesinde sakatlık ve cezalardan dolayı önemli kayıplar verdi. Tedavileri devam eden kaleci Semih ve forvet Ünal’ın yanı sıra cezalı olan Murat ve Salih zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Lisansı çıkarılan Deniz de henüz takıma katılmadı.

Altay taraftarına 610 kişilik kontenjan

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’ndaki karşılaşmada konuk ekip statüsünde yer alacak olan Altay’da taraftarlara ayrılan yer de netleşti.

Siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine tahsis edilen kale arkası tribününde 610 kişiyle takımlarını destekleyecek.

Mahkeme 15 Eylül'de

Saha içinde derbi mesaisi devam ederken, siyah-beyazlı kulübün kaderini belirleyecek idari süreçte de kritik tarihe yaklaşıldı.

Sinan Kanlı başkanlığındaki yönetimin istifasının ardından kulübe kayyum atanması için 3 Ağustos’ta yapılan başvurunun karara bağlanacağı mahkeme 15 Eylül Salı günü yapılacak.

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte mahkemenin 112 yıllık kulübe geçici yönetimi ataması ve ardından siyah-beyazlı camianın tekrar olağanüstü genel kurula gitmesi öngörülüyor.