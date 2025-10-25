29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Çeşme Belediyesi, sanatla cumhuriyet ruhunu buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan mozaik atölyesinde, Türk bayrağı mozaiği adım adım tamamlanıyor.

Atölye, 29 Ekim akşamına kadar her gün 12.00–15.00 saatleri arasında vatandaşların katılımına açık. Çalışmalara mozaik sanatçılarının yanı sıra çocuklardan yaşlılara kadar çok sayıda yurttaş da katılıyor.

Bayrağın son parçası 29 Ekim akşamı yerleştirilecek

Cumhuriyet’in ilanının 102. yıldönümü kutlamalarının en anlamlı anlarından biri, 29 Ekim akşamı Fener Alayı’nın ardından yaşanacak.

Türk bayrağı mozaiğinin son iki parçası, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli tarafından yerleştirilecek. Bu anla birlikte altı gün süren sanat ve dayanışma buluşması tamamlanmış olacak.

“Sanatı ve cumhuriyet ruhunu buluşturduk”

Mozaik atölyesinin yürütücülerinden mozaik sanatçısı Aziz Burhan Genç, projenin amacını şu sözlerle anlattı: “Biz burada hem sanatı hem de cumhuriyetin ruhunu bir arada yaşatabilmek için böyle bir proje hazırladık.

Her vatandaşımız, Çeşmeliler ve ilçemizi ziyaret eden misafirler, Türk Bayrağı'nı oluşturacak mozaikten bir parça yapıştırarak bu anlamlı çalışmaya katkıda bulunuyor.

Projemiz altı gün sürecek. 29 Ekim akşamında Fener Alayı'nın ardından Başkanımız Lal Denizli ve Kaymakamımız Mehmet Maraşlı son parçaları yerleştirecek ve bayrağımız tamamlanmış olacak.”

Halkın katılımıyla yükselen Cumhuriyet mozaiği

Etkinlik boyunca her gün onlarca vatandaş mozaik çalışmasına katkı sunuyor. Katılımcılar, birlik ve beraberlik duygusunu simgeleyen Türk bayrağı mozaiğine parça ekleyerek Cumhuriyet coşkusuna ortak oluyor.

Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla yürütülen bu proje, hem sanatın toplumsal gücünü hem de Cumhuriyet’in ortak değerlerini yeniden hatırlatıyor.

29 Ekim’de Çeşme kırmızı-beyaza bürünecek

Cumhuriyet Bayramı günü düzenlenecek Fener Alayı, müzik dinletileri ve çeşitli etkinliklerle Çeşme’de kutlamalar doruğa ulaşacak. Türk bayrağının tamamlanması ise geceye damga vuracak.