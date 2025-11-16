Son Mühür- Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği (American Association of Poison Control Centers - AAPCC) tarafından yayınlanan poison'da yer alan bir analize göre filizlenmiş patatesleri yemek ciddi sağlık problemlerine kapı açabilir.

Söz konusu analizde, ''yeşile dönmüş veya filizlenmiş patatesleri çöpe atmanız daha iyi olur. Bunları yemek, yeşil veya filizlenmiş patateslerde bulunan iki doğal toksin olan solanin ve chaconine'den kaynaklanan zehirlenme riskine yol açar'' uyarısı dikkati çekiyor.

Poison'un gündeme getirdiği konuya dikkat çeken Dr. Atilla Özmumcu,

Sürekli; "Ne yediğinizi, ne içtiğinizi bilin."diye yazıp yazıp duruyorum.

Kumpir, patso vs bunlar patatesten yapılır.

Eğer bir patates fotoğraftaki gibi olmuşsa elinizi bile sürmeyin.

Ben bu fotoğrafı bugün bir markette çektim.

Bu halde filiz vermiş bir patates artık bir zehirdir.

Bu kadar net.'' uyarısında bulundu.



İstanbul Ortaköy'de anne ve iki çocuğunun ölümüne yol açan gıda zehirlenmesinde baş şüpheliler arasında yer alan midye için de karamsar bir tablo çizen Dr. Özmumcu,

''Midye?

Açık ve net yazayım her midye yenmez.

Neredeyse yüzde 99'u toksiktir.

Neden?



Midye: Denizin arıtma kompleksi...



Midye en çok kanalizasyon, pis sular, akıntının pek yoğun olmadığı sularda serpilir.

Ben midyeye "Denizin Arıtma Kompleksi" adını takmıştım.

İçleri ağır metal, boya artığı, her türlü toksik artık ile doludur.

Bunun dışında kumluk alanlarda yetişen midyeler de vardır ama ben tezgahlarda hiç görmedim.

Kaldı ki inanmayacaksınız ama Midye bir endüstriyel bir üründür ve uluslararası mafyası vardır ve en çok da İtalyanların elindedir bu mafya.

Kısaca midyenin hiç bir türlüsünü yemeyin.

Dolması, taratorlu midye kızartmasını, çöp şişini...

İşin bilimsel yönüne girmenin pek anlamı yok.

Evinizde daha önce alınmış ve şimdilerde filizlenmiş, tomurcuklanmış patates varsa hemen şimdi atın.

Riske girmeye gerek yok.

Biz dışarıda asla ve kat'a patates içeren herhangi bir şey yemeyiz.

Zaten genel olarak dışarıda yemeyiz.

Çok üzüldüm özellikle çocuklar için bu yüzden uyarmak istedim.'' hatırlatmasında bulundu.