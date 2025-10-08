Son Mühür - Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Sebastian Szymanski, o dönemde takımın en önemli oyuncuları arasında bulunuyordu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun isteğiyle kadroda tutulan Polonyalı futbolcuya Fransa’dan ciddi bir teklif geldiği ortaya çıktı. Polonya basını Przeglad Sportowy’nin haberine göre, Lyon, Szymanski için birkaç milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak hem Başkan Ali Koç hem de Mourinho, bu teklifi kesin bir şekilde geri çevirdi.

Szymanski’nin menajeri Mariusz Piekarski, o dönem yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirmişti: “Fenerbahçe, Lyon’a bir daha teklif göndermemelerini söyledi. Onu on milyonlarca dolara bile satmayacaklarını belirttiler. Takım için çok önemli bir oyuncu.” Hedefi: Avrupa Habere göre, kariyerine Avrupa’nın beş büyük liginden birinde devam etmeyi planlayan Sebastian Szymanski, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım attı. Polonyalı futbolcu, bir süredir memnuniyetsizlik yaşadığı menajeri Piekarski ile olan sözleşmesini feshetti. Bu kararın, Szymanski’nin uzun zamandır hayalini kurduğu büyük lig transferine giden yolda ilk adım olduğu değerlendiriliyor.