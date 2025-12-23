Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin gündemine gelen isimlerden biri Samsunspor forması giyen Anthony Musaba oldu. Hollandalı oyuncu için yaşanan gelişmeler, Samsunspor cephesinden yapılan açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

Musaba iddiası gündemi ısıttı

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Anthony Musaba’nın, teknik direktör Domenico Tedesco tarafından özellikle istendiği iddia edildi. Bu gelişmeler üzerine Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı”

Gazeteci Sezgi Gelmez’e konuşan Yüksel Yıldırım, transfer sürecine dair kendilerine herhangi bir resmi temasın yapılmadığını belirterek, “Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanıp almaya çalışıyorlar diye biliyorum” ifadelerini kullandı.

“Peşin öderlerse alırlar”

Samsunspor Başkanı, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesine dikkat çekerek, kulübün tutumunun net olduğunu vurguladı. Yıldırım, “Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalması için gerekli miktar var. Onu peşin öderlerse alırlar” dedi.

Serbest kalma bedeli 6 milyon euro

Anthony Musaba’nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedelinin, Transfermarkt verilerine göre Türkiye içindeki kulüpler için 6 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bu rakamın peşin olarak ödenmesi halinde transferin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Transfer sürecinde gözler Fenerbahçe’de

Samsunspor cephesinden gelen bu açıklamaların ardından gözler Fenerbahçe yönetimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerin, Musaba için resmi temas kurup kurmayacağı ve serbest kalma maddesini kullanıp kullanmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.