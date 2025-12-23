Son Mühür- Sadece Galatasaray'ın değil Ay yıldızlı Milli Takımı'nda en önemli parçalarında biri olan Barış Alper Yılmaz için sıkıntılı günler geride kalmış görünüyor.

Sezona fırtına gibi giren ve Victor Osimhen'in yokluğunda hem gol hem asistleriyle ön plana çıkan Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'ın NEOM kulübünden gelen transfer teklifi oyuncuyla kulüp arasında iplerin gerilmesine neden olmuştu.

Astronomik teklife ret...



40 milyon avro bonservis bedelinin konuşulduğu, Barış Alper Yılmaz'a yıllık 10 milyon avro verileceği iddialarının olduğu süreç sonrası Barış Alper Yılmaz kadro dışı kalmıştı.



Galatasaray taraftarlarının ikiye bölündüğü süreçte bir kesim takımda kalmak istemeyen bir sporcunu bu rakamlara satılması gerektiğini savunurken diğer bir kesim Şampiyonlar Ligi'nde hedefleri olan takımın Barış Alper Yılmaz'a ihtiyacı olduğu yönünde tavır aldı.

Maçtan çıkarken ıslıklanmıştı...



Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt maçından çıkarken ıslıklanan Barış Alper Yılmaz sezonun ilk devresinin son maçında taraftarla barıştığını gözler önüne serdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği karşılaşmada inanılmaz bir depar atarak Yunus'a asist yapan başarılı sporcunun, 74 metrelik mesafeyi 9 saniyede koştuğu ortaya çıktı.

Bu sezon 4 gol ve 7 asistle 11 gole katkı sağlayan Barış Alper Yılmaz'ın istekli, arzulu ve coşkulu futbolu sonrası Galatasaray taraftarlarıyla yaşadığı sorunun geride kaldığının kanıtı gibiydi.